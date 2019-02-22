تراند اليوم : شاهد :: مسلسل homeland الموسم الثالث “مترجمة”

يبحث الكثير من متابعي مسلسل homeland في موسمه الثالث ، عن حلقات مسلسل homeland الموسم الثالث كاملة ، ومترجمة كاملة بدون تقطيع أو تشويش ، حيث ننشر لكم من خلال المقال التالي ، حلقات مسلسل homeland كاملة ومترجمة كاملة .

تدور قصة المسلسل حول نيكولاس برودي هو رقيب في البحرية الأمريكية يعود الى الوطن بعد ثماني سنوات من اختفائه في العراق. لكنه يصبح محط أنظار عميلة المخابرات الأمريكية كاري ماثيسون، التي تشتبه في انه قد يكون يخطط لهجوم على الولايات المتحدة.

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