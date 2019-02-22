تراند اليوم : سكس كمليا الرقصه وخالد يوسف xnxx خالد يوسف وكمليا الفيديو الحقيقي كامل “xxx movs4u videos فيديو خالد يوسف الجديد”

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تمكنت أجهزة المباحث العامة في جمهورية مصر العربية من ضبط أكثر من 250 فيديو اباحي لمشاهير مع مخرج مصري على خلفية الفيديو الجنسي الذي تم تداوله للفنانة منى فاروق وشيماء الحاج وخالد يوسف .

كما وألقت الأجهزة الأمنية في مصر، الأربعاء، القبض على الراقصة الشهيرة “كاميليا” شبيهة الفنانة المصرية رانيا يوسف، ضمن قائمة المتهمات في قضية الفيديوهات الجنسية، والمتهم فيها ممثلتان وسيدة أعمال مع المخرج السينمائي الشهير وعضو مجلس النواب خالد يوسف.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب قد نفذت أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة في مصر للراقصة الشهيرة، بتهمة التحريض على الفسق وممارسة الفجور بعد انتشار فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تمارس الرذيلة، وفقا لمصادر أمنية.

وتعد الراقصة الاستعراضية “كاميليا” من الراقصات اللاتي أثبتن وجودهن مؤخرًا ضمن راقصات تتمتعن بشعبية واسعة مثل صوفينار ودينا.

حيث تم اعتقال منى فاروق وشيماء الحاج ، كما وتمكنت النيابة العامة من اعتقال منى غضبان على خلفية فيديو جنسي لها مع مخرج مشهور تم تداوله بكثره عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

كما وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديوهات اباحية تعود لبعض المشاهير والفنانات في مصر أمثال رانيا يوسف ودنيا سمير غانم ، وعلا غانم ، وياسمين الخطيب ، فيما أكد أخرون بأن هذه الفيديوهات عارية عن الصحة .

في المقابل أصدرت رانيا يوسف بيان رسمي عبر حسابها على تويتر تدعوا لمقاضاة من يتداول فيديوهات تسيء لها ، محذراً جميع المواقع الاخبارية ومؤسسات الاعلامية من عدم التعامل مع هذه الفيديوهات وهذه الاخبار.