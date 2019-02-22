وزارة التضامن الاجتماعي تفتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية 2019 حتى 7 مارس المقبل

قررت وزيرة التضامن الإجتماعي ، غادة والى، فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م ، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019، حتى الخميس الموافق 7 مارس 2019، وضرورة الالتزام بأن يكون العضو مسجل فى إحدى الجمعيات الأهلية وسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامين على الأقل فى 1/1/2019م ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات سُجلت بحقها .

و أكدت الوزيرة ، انه تم وضع شروط لإختيار المشرفين ، و ذلك عبر معايير شفافة لاختيار افضل العناصر باعتبار أن الاشراف من اهم عوامل النجاح رحله الحج ، و أن الوزارة سوف تقوم بعقد برامج تدريبية لتأهيل المشرفين الذين سوف يتم اختيارهم .

و أضاف المدير التنفيذي للمؤسسة ، أيمن عبد الموجود ، انه سوف يتم إجراء اختبار تحريري للمرشحين يضمن أسئلة دينية و إدارية على برانامج الحاسب الآلى أون لاين ، و سوف يتم إعلان النتيجة فور انتهاء الإختبار ، و سوف يقام ايضاً اختبار شفوي للمرشحين الذين عبروا مرحلة الامتحان التحريري ، و ذلك لاختبار مشرف لكل 45 حاجاً ، بحيث يتم اختيار 50% من المشرفين الجدد و 50% ممن ما سبق الإشراف لهم .

ومن المؤكد أن من ضمن الشروط الواجب توافرها في المشرفين ، التمتع باللياقة الصحية اللازمة لأداء المهمة المكلف بها ، مع تقديم شهادة طبية من احدي المستشفيات الحكومية ، و أن يتمتع أيضاً بالسلوك الحسن و السمعة الطيبة ، و أن يكون حاصل على مؤهل متوسط على الأقل ، و كلن يفضل المؤهل العالي ، بالإضافة إلى تقديم ما يثبت أنه يتمتع بالثقافة الدينية اللازمة لتلك المهمة .

كما صرح أيمن عبد الموجود ، أنه تم اختيار أفضل الأماكن لكافة برامج الحج وفقاً للاشتراطات الموضوعة لكل مستوى، وأكد أن مجلس أمناء المؤسسة قد وافق على تنفيذ عدد (4) مستويات متنوعة للحج أسوةً بالعام الماضي ، المستوى الأول فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة، والمستوى الثاني فنادق 4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 750 مترا بمكة المكرمة، و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر بالمدينة، أما المستوى الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 800 متر من الحرم المكي و4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 300 متر من الحرم النبوي، والمستوى الرابع فنادق مصنفة بالمنطقة المركزية تبعد بنحو 1200 متر عن الحرم المكي و3 نجوم بالمنطقة المركزية للحرم النبوي بحد أقصى 300 متر بالمدينة، وتقدم كافة الفنادق وجبتي الفطار والغذاء .