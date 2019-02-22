“استعلم” نتائج تمهيدي الصف السادس الابتدائي في العراق 2019 |نتيجة الصف السادس عبر موقع...

هنا نستعرض معكم نتائج السادس الابتدائي بعموم محافظات العراق، من خلال موقعنا عرب فور نيوز كافة نتائج المراحل الدراسية المختلفة لجميع الصفوف التعليمية، التابعة لمختلف وزارات التربية والتعليم في مختلف الدول العربية الشقيقة، مما يهم أخواننا العرب في الوطن العربي، ومن تلك النتائج التي يتم رفعها نتائج لمختلف المراحل الدراسية بدولة العراق العربية، وسوف نستعرض معكم الآن نتائج الشهادة الإبتدائية امتحانات التمهيدي للعام الدراسي 2019، بعموم محافظات جمهورية العراق، مديرية تعليم محافظة البصرة وكربلاء وميسان وكركوك وذي قار وأربيل والأنبار وبابل والنجف والسليمانية والقادسية وصلاح الدين وبافي المحافظات، حيث نتابع معكم ظهور نتائج السادس الابتدائي لطلاب العراق عبر موقعنا عرب فور نيوز حيث تظهر النتيجة على هيئة ملفات بى دى اف.

من هنا: استخراج نتائج التمهيدي الثالث المتوسط 2019

موقع نتائج السادس الابتدائي العراق 2019

حيث قامت وزارة التربية العراقية بتطوراً شاملاً وثورة في منظومة العملية التربوية التعليمية بالعراق، للنهوض بالتعليم العراقي، حيث أتاحت وزارة التربية العراقية من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، كافة النتائج على مستوي جمهورية العراق، حيث يتم الآن رفع كافة نتائج الصف السادس الإبتدائي 2019 تباعاً، ومنذ الإعلان عن الرابط بداء تساؤل أولياء الأمور والطلاب عن كيفية الإستعلام عن نتائج الشهادة الإبتدائية.

نتائج التمهيدي السادس الابتدائي بالعراق 2019

أنهى أولادنا تلاميذ الصف السادس الإبتدائي إمتحناتهم التمهيدية منذ أيام، وقد كشف وزير التربية العراقية محمد إقبال الصيدلى، أنه سيتم نشر نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي الدور الاول بشكل متوالى تباعاً لجميع المحافظات العراقية، فور إنهاء تصحيح جميع دفاتر الإمتحانية للطلاب ورصد درجات المواد الدراسية المختلفة في كشوف بإسماء الطلاب بعد المراجعة والتدقيق التام، تمهيداً لإعمتادها من قبل وزارة التربية والتعليم، ليتم رفع النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية.

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بعموم المحافظات العراقية

أعلنت مديرية التعليم بمحافظة بغداد الرصافة الثانية، والمثني وديالي وكربلاء، عن نتائج الصف السادس على مستوى جميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظات، كما أعلنت باقى المحافظات عن جهدها المستمر في إنهاء تصحيح الدفاتر الامتحانية الخاصة بكل محافظة، بكل دقة وإتقان بناء على الأوامر الصادرة من قبل وزير التربية العراقية.وزارة التربية العراقية

روابط استعلام نتائج الصف السادس الابتدائي 2019

للاستعلام نتيجة بطريقه PDF حيث بالدخول الى الرابط واختيار اسم المدرسه والضغط عليها ستظهر اسماء التلاميذ ونتائجهم وفى حالة صعوبة الحصول على النتيجة تواصل معنا من خلال التعليقات فى اسفل المقالة سوف نوافيكم بالنتيجة فوراً او اكتب اسمك واسم المحافظة والمدرسة وسنرد عليك بالنتيجة بالتوفيق لابنائنا الطلاب فى العراق الشقيقة.

ظهرت نتائج السادس الابتدائي في المحافظات

وزارة التربية العراقية وزارة التربية تنشر رابط نتائج الطلبة للامتحانات التمهيدية الابتدائية لتربية بابل للعام الدراسي (2018-2019) .رابط نتيجةالسادس الابتدائي تربية بابل نتائج السادس الابتدائي بتربية البصرة للعام الدراسي (2018-2019) . نتائج السادس الابتدائي لتربية البصرة

مازلنا نتابع معكم رفع نتائج السادس الابتدائي من خلال موقعنا عرف فور نيوز فى متابع لحظية لنتائج طلاب العراق.