إستعراض سعر جرام الذهب اليوم في مصر عالميًا الجمعة 22 شهر فبراير 2019 بالمحلات الآن | Gold Price...

نرصد كافة الأخبار المتنوعة حول سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 22-2-2019، وذلك في كافة محلات مصر المختلفة، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة من خلال التحديثات العاجلة، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونتابع سعر الذهب عيار 21 وعيار 24، ونتابع التحديثات اليومية حول السعر في محلات مصر العامة2

نستمر برصد التقارير الإخبارية الهامة التي توضح سعر الذهب اليوم في مصر، وذلك في تعاملات المحلات اليومية، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر نقل محتوى مميز من وقت للثاني، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها، ونتابع السعر الخاص بالذهب عيار 21 وعيار 24 وكافة الأعيرة المتنوعة، يمكنكم الآن حفظ المقال بالمفضلة لسهولة المتابعة.

الجدير بالذكر أن سعر الذهب اليوم الجمعة 22 فبراير في مصر يرتبط ارتباط وثيق بسعر الدولار، حيث يتم استيراد الأوقية بالعملة الخضراء، ويتغير سعر الأصفر النفيس بسعر الدولار من وقت للثاني، ونعلم أن سعر الدولار تغير منذ تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه في الفترة الأخيرة، وقد ارتفع سعر الدولار بصفة ملحوظة في البنوك، مما أثر على سعر المعدن الأصفر بصفة ملحوظة.

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سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 22 فبراير 2019

سعر الذهب يشهد استقرار مستمر

العيار السعر عيار 24 747.77 جنيه عيار 22 685.70 جنيه عيار 21 654.29 جنيه عيار 18 560.82 جنيه عيار 14 435.95 جنيه عيار 10 311.82 جنيه

سعر جرام الذهب بالدولار الجمعة 22/02/2019

العيار السعر بالدولار جرام الذهب عيار 24 42.64 دولار جرام الذهب عيار 22 39.10 دولار جرام الذهب عيار 21 37.31 دولار جرام الذهب عيار 18 31.98 دولار جرام الذهب عيار 14 24.86 دولار جرام الذهب عيار 10 17.78 دولار

نتعرف على متوسط الأسعار اليوم الجمعة 22 فبراير 2019

نتابع تطورات الأسعار

نرصد لكم التغيرات بالجدول أعلاه