وفاة سلوى هارون هوساوي تثير طلابها بمواقع التواصل - شاهد

توفيت يوم الجمعة، المقرأة سلوى هارون هوساوي استاذة القرآن والقراءات في جامعة طيبة في المملكة العربية السعودية.

وكانت الأستاذة سلوى هارون هوساوي تقدم العديد من الدورات التدريبية في تلاوة القرآن الكريم، في المملكة السعودية، كان آخرها تلاوة القرآن بين الضبط والتحبير.

وعقب إعلان وفاة سلوى هوساوي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر بعبارات النعي واستذكار المحاسن من قبل العديد من محبيها وتلاميذها الذين تعلموا تلاوة وتجويد القرآن الكريم من خلالها.

وقالت المغردة (besh al nagem) إحدى طالبات هوساوي، : "مازال خبر موتك يتأرجح بين الخيال والواقع رحمك الله يا أستاذتنا الغاليه".

فيما كتبت مغردة أخرى : "كنت مثالاً للاخلاق الرائعه وحب الخير والعطاء .. اللهم ارحمها و اجعلها في عليين وصبّر قلوب اهلها واحبابها على فراقها".

كما كتبت الجوهرة العثمان عن هوساوي : "لا أعرفها لكني قرأت ثناء صويحباتها ومن عرفها فدعوت لها اللهم اغفر لها وارحمها وارفع منزلتها وانبت ابنتها نبات حسن واجعلها خليفة لوالدتها وعرفني بها في اعلا الجنان ياذا الجلال والإكرام".

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