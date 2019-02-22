ستيف إروين steve irwin يتصدر البحث في جوجل - من يكون؟ شاهد الصور

يحتفي محرك البحث العالمي "جوجل"، يوم الجمعة، بذكرى ميلاد صائد التماسيح الشهير "ستيف اروين"، الذي عُرف لدى جمهوره بتقديمه برامج تلفزيونية متخصصة بهذا المجال، بالإضافة إلى مشاركته في أعمال سينيمائية.

ويصادف اليوم الجمعة 22 فبراير 2019، الذكرى السابعة والخمسين لميلاد ستيف اروين، العالم في مجال الأحياء، والأسترالي الأصل.

وولد ستيف اروين في عام 1962 بمدينة فيكتوريا وتوفى فى 4 سبتمبر 2006، علماا أنه اشتهر ببرنامجه صائد التماسيح .

وكان ستيف إروين له شهره كبيرة من خلال دفاعه عن البيئة، واصطياد الحيوانات الخطيرة، وأنشأ حديقة خاصة فى أمريكا، وقدم أفلام سينمائية.

وفيما يلي أهم محطات ستيف اروين التاريخية:

اسمه ستيفن روبرت إروين من مواليد 22 فبراير 1962 في فيكتوريا بأستراليا.

عرف بشكل ببرنامجه صائد التماسيح (The Crocodile Hunter).

كان ستيف إروين يملك ويدير حديقة أستراليا للحيوانات .

انتقل ستيف إروين من ايسيندون إلى كوينزلاند عام 1970 مع والديه لين وبوب اروينوهناك حيث بدأ والديه ببناء منتزه للحيوانات والزواحف.

في التاسعة من عمره بدأ بالعناية ومعالجة التماسيح .

أصبح ستيف إروين متطوعا للبرنامج الحكومي لإدارة التماسيح في كوينزلاند .

تزوج ستيف إروين عام 1992 من أمريكية.

ولقي عالم الأحياء الأسترالي ستيف اروين مصرعه بشكل مؤسف يوم 4 سبتمبر 2006.، حيث لدفته سمكة سامة في صدره أثناء قيامه بتصوير فيم وثائقي.

يشار إلى أن محرك البحث "جوجل" يحتفل كل يوم بشخصية تاريخية جديدة، ولا تخلو احتفالاته من استعراض صورة أبرز الشخصيات العربية أيضا في المجالات الفنية والسياسية والاجتماعية، إذ كان آخرها الفنانة الراحلة فيروز.