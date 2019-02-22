كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على دليل مواعيد المسلسلات على قناة cbc دراما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعد قناة سي بي سي دراما، من القنوات التى استطاعت النجاح والحصول على نسب مشاهدة عالية حيث تعتبر من واحدة من أهم القنوات الدرامية التى لها عدد كبير من المشاهدين والمتابعين , خاصة انها تنفرد في كثير من الأحيان بمسلسلات حصرية تنفرد بها وتنافس بها بقوة في أوقات مختلفة طوال العام . موعد العرض والإعادة لمسلسلات cbc دراما جدول يوضح المواعيد الكاملة للمسلسلات على سي بي سي دراما بتوقيت مصر ( +2 جرينتش ) إسم المسلسل موعد العرض الإعادة الأولى الإعادة الثانية أيام العرض تاريخ عرض الحلقة الأولى محمود المصري 5 مساءاً 1 صباحاً 9 صباحاً يومياً 28 يناير 2019 7 أرواح 6 مساءاً 2 صباحاً 10 صباحاً يومياً 20 فبراير 2019 نصيبي وقسمتك 7 مساءاً 3 صباحاً 11 صباحاً يومياً 29 ديسمبر 2018 ليالي اوجيني 8 مساءاً 4 صباحاً 12 مساءاً يومياً 9 فبراير 2019 طايع 9 مساءاً 7 صباحاً 1 مساءاً من السبت الى الاربعاء 2 فبراير 2019 طلعت روحي 10 مساءاً 6 صباحاً 2 مساءاً يومياً 26 يناير 2019 كارمن 11 مساءاً 8 صباحاً 4 مساءاً من السبت للاربعاء 9 فبراير 2019 الشارع اللي ورانا 12 صباحاً 5 صباحاً 3 مساءاً يومياً 11 فبراير 2019 تردد قناة cbc دراما القناة تبث على التردد 11488 معدل الترميز: 27500 استقطاب: أفقي معامل تصحيح الخطأ: 5/6 الموقع الرسمي ووسائل التواصل الإجتماعي والبث المباشر لقناة cbc دراما الموقع الرسمي : www.cbc-eg.com/drama البث المباشرلقناة سي بي سي دراما : www.cbc-eg.com/live/drama الحساب الرسمي لقناة cbc دراما على موقع تويتر: twitter.com/CBCDrama الحساب الرسمي لقناة cbc دراما على موقع انستجرام: www.instagram.com/cbcdrama يمكنكم مشاهدة مسلسلات cbc دراما عبر الحساب الرسمي على موقع يوتيوب:www.youtube.com/CBCEgyptDrama

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