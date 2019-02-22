كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على دليل مواعيد المسلسلات على قناة cbc دراما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعد قناة سي بي سي دراما، من القنوات التى استطاعت النجاح والحصول على نسب مشاهدة عالية حيث تعتبر من واحدة من أهم القنوات الدرامية التى لها عدد كبير من المشاهدين والمتابعين , خاصة انها تنفرد في كثير من الأحيان بمسلسلات حصرية تنفرد بها وتنافس بها بقوة في أوقات مختلفة طوال العام .
موعد العرض والإعادة لمسلسلات cbc دراما
جدول يوضح المواعيد الكاملة للمسلسلات على سي بي سي دراما بتوقيت مصر ( +2 جرينتش )
إسم المسلسل موعد العرض الإعادة الأولى الإعادة الثانية أيام العرض تاريخ عرض الحلقة الأولى
محمود المصري 5 مساءاً 1 صباحاً 9 صباحاً يومياً 28 يناير 2019
7 أرواح 6 مساءاً 2 صباحاً 10 صباحاً يومياً 20 فبراير 2019
نصيبي وقسمتك 7 مساءاً 3 صباحاً 11 صباحاً يومياً 29 ديسمبر 2018
ليالي اوجيني 8 مساءاً 4 صباحاً 12 مساءاً يومياً 9 فبراير 2019
طايع 9 مساءاً 7 صباحاً 1 مساءاً من السبت الى الاربعاء 2 فبراير 2019
طلعت روحي 10 مساءاً 6 صباحاً 2 مساءاً يومياً 26 يناير 2019
كارمن 11 مساءاً 8 صباحاً 4 مساءاً من السبت للاربعاء 9 فبراير 2019
الشارع اللي ورانا 12 صباحاً 5 صباحاً 3 مساءاً يومياً 11 فبراير 2019
تردد قناة cbc دراما
القناة تبث على التردد 11488
معدل الترميز: 27500
استقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
الموقع الرسمي ووسائل التواصل الإجتماعي والبث المباشر لقناة cbc دراما
الموقع الرسمي : www.cbc-eg.com/drama
البث المباشرلقناة سي بي سي دراما : www.cbc-eg.com/live/drama
الحساب الرسمي لقناة cbc دراما على موقع تويتر: twitter.com/CBCDrama
الحساب الرسمي لقناة cbc دراما على موقع انستجرام: www.instagram.com/cbcdrama
يمكنكم مشاهدة مسلسلات cbc دراما عبر الحساب الرسمي على موقع يوتيوب:www.youtube.com/CBCEgyptDrama
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على دليل مواعيد المسلسلات على قناة cbc دراما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.