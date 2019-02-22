كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيامة أرطغرل الجزء الخامس 137 حصريا على قناة trt1 التركية – مشاهدة الحلقة عبر موقع النور alnoortv والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مسلسل قيامة أرطغرل من اكثر التركية مشاهدة في الدول العربية، حيث يتزايد البحث في جميع بلدان العالم عن حلقات مسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس، لمتابعة أحداث المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل، وذلك بعد ان امتلات الحلاقات الماضية من المسلسل باحداث مثيرة حيث حصد المسلسل نسب مشاهدة عالية وخاصة فى البلدان العربية والتى جعلت الملايين من المشاهدين يرصدون جميع حلقات المسلسل فمن المتوقع أن يشهد الجزء الخامس الكثير من الأحداث الساخنة والمثيرة، حيث ينتظر عرض مسلسل قيامة ارطغرل ” Ertuğrul “حصريا يوم الأربعاء على قناة تي آر تي التركية وفور الانتهاء من اذاعة الحلقة سيتم اذاعتها مدبلجة للعربية عبر موقع النور الإلكتروني.

تقوم قناة TRT التركية بعرض أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس، حصريا يوم الأربعاء من كل أسبوع في السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، كما تحصلت قناة دعوة و قناة اليرموك الاردنية على حق عرض المسلسل فى يوم الخميس من كل أسبوع الثامنة مساءاً وتتم وعادة الحلقة الواحدة ظهراً من يوم الجمعة.

القنوات التي تذيع ارطغرل 134

يعرض المسلسل التاريخى قيامة أرطغرل الجزء الخامس عبر قنوات فضائية تنقل احداث المسلسل باللغة التركية وايضا مترجم الى اللغة العربية او مدبلج.

– القناة التركية "تي آر تي"

– قناة اليرموك

– قناة دعوة

– قناة الشرق

– قناة وطن

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل 134 على النايل سات مترجمة للعربية

– قناة الشرق: تردد 11137 / 12604 أفقي، معدل ترميز 27500 أفقي.

– قناة دعوة: تردد 10727 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى.

– قناة قطر: تردد 10971 أفقى، معدل ترميز 27500 عمودي.

– قناة وطن: تردد 11012 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى

– قناة فور شباب: تردد 11316 أفقى، معدل ترميز 27500 عمودي.

خلال هذه الساعات القادمة ستتم اذاعة الحلقة 134 قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul قي تمام الساعة السابعة مساء الليلة سوف تقوم قناة تي آر تي التركية وعقب انتهاء الحلقة سيتم إعادة عرضها مترجمة للغة العربية من خلال موقع النور الإلكتروني.

يمكنكم مشاهدة متابعة حلقات مسلسل قيامة أرطغرل على الرابط المباشر لموقع النور.

– شاهد حلقات الجزء الخامس من هنا

ولمحبى متابعة حلقات مسلسل قيامة أرطغرل من خلال رابط المسلسل على الفيس بوك

– وتابع رابط المسلسل على الفيس بوك

قيامة ارطغرل الجزء الخامس 137 حصريا على قناة trt1 التركية - مشاهدة الحلقة عبر موقع النور alnoortv مترجمة للعربية.

الكثير من الاحداث التى وقعت فى الحلقة تدور حول اختطاف ايلبيلغي إلى القلعة، واختطاف اتوك بيه بتدبير من بيبولات، حيث يحاول أرطغرل التوصل إلى طريقة لانقاذ ايلبيلغي.

قليلا وستبدا قناة TRT التركية باذاعة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 134 حصريا، كما سيذاع ارطغرل على قناة دعوة بث مباشر، ويذاع المسلسل بث مباشر ومتابعة مسلسل ارطغرل ايضا من خلال قناة وطن.

الان تذاع اعادة الحلقة 134 مسلسل قيامة أرطغرل مترجمة الى اللغة العربية على موقع النور الالكترونى.

تقوم قناة دعوة و قناة اليرموك الاردنية بعرض الحلقة 134 من المسلسل من كل أسبوع فى تمام الساعة الثامنة مساءاً وتتم واعادة الحلقة الواحدة ظهراً من يوم الجمعة.

تشهد حلقات مسلسل ارطغرل حالياً احداث مثيرة، تحدث بعد اختطاف البيلغي داخل القلعة ونجاح ارطغرل بذكائه في تحريرها.

ينتظر الكثير من متابعى حلقات مسلسل Diriliş Ertuğrul حصريا موعد عرض الحلقة 134 من مسلسل قيامة أرطغرل على موقع النور. وذلك لمعرفة أحداث وتفاصيل الحلقة الجديدة والتى ستذاع يوم الاربعاء على قناة trt في تمام الساعة الثامنة مساء وهى الناقل الحصري الأول للمسلسل.

مساء اليوم انتظروا عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 134 الجزء الخامس حصريا، وعقب عرض المسلسل على قناة trt1 التركية بساعات وعقب الإنتهاء من ترجمة أحدث الحلقة.

بعد قليل ستعرض قناة trt التركية الحلقة الجديدة من المسلسل التركى قيامة أرطغرل كاملة وحصريا، وستعرض على العديد من القنوات العربية مترجمة الى اللغة العربية فى اليوم التالى.

الان تعرض– رابط مشاهدة الحلقة 134 من مسلسل قيامة أرطغرل على موقع النور. حصريا مترجمة الى اللغة العربية على موقع النور الالكترونى.

من المتوقع ان تدور أحداث الحلقة 134 قيامة أرطغرل على مفجئات مثيرة تحملها الحلقة 134 قيامة ارطغرل الجزء الخامس كما تعتبر الحلقة 134 من المسلسل التاريخى قيامة أرطغرل من أهم الحلقات التى تدور فى هذا الموسم.

بعد قليل شاهد حصريا اعادة عرض الحلقة 134 من المسلسل التاريخى قيامة أرطغرل الجزء الخامس مترجمة بالعربية على قناة اليرموك الاردنية.

– رابط مشاهدة الحلقة 135 من مسلسل قيامة أرطغرل على موقع النور.

يذاع المسلسل التركى قيامة أرطغرل الحلقة 135 فى تمام الساعة 8 مساء بتوقيت والساعة 9 مساء القاهرة بتوقيت تركيا والسعودية والكويت واليمن والعراق و ,سوريا والإمارات العربية المتحدة.

الان يمكنكم متابعة الحلقة 135 من المسلسل التركى قيامة أرطغرل عبر موقع النور مترجم الى اللغة العربية.

يمكن لمحبى مشاهدة الاعادة للحلقة الجديدة فى ظهر الجمعة على قناة اليرموك الاردنية.

اعلان الحلقة الجديدة 136 من المسلسل التاريخى التركى قيامة ارطغرل الجزء الخامس.

من المتوقع ان ان تحدث مفاجئات كثيرة مهمة ومثيرة فى الحلقة القادمة والتى تعطى اهمية كبيرة للحلقة حيث سيتمكن أرطغرل من السيطرة على القبيلة بعد احتلالها من المغول.

لمتابعة احداث الحلقة الجديدة 136 من المسلسل التاريخى قيامة ارطغرل الجزء الخامس مترجم الى اللغة العربية يمكنكم متابعتها عبر قناة اليرموك – قناة دعوة – قناة الشرق – قناة وطن وذلك فى اليوم التالى من عرض المسلسل على قناة قناة trt1 التركية.

عرض الحلقة الجديدة 136 من مسلسل قيامة أرطغرل على قناة trt التركية كما ستعرض الحلقة كاملة مترجمة على موقع النور، وسيتم اعادة عرض الحلقة 136 على قناة اليرموك مساء الخميس في الثامنة مساءاًبالترجمة العربية.