كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. الحلقة 136 قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul الجزء الخامس على قناة اليرموك حصريا وموقع النور ALNoor TV مترجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض مساء كل أربعاء، نلتقي مع عرض الحلقة الجديدة من المسلسل التاريخي التركي قيامة أرطغرل، والذي يتم عرضه حصريا على قناة trt1 التركية صاحبة العرض الأول. ووصل إلى أعلى نسبة مشاهدة في الوطن العربي، منذ أن بدأ عرض الموسم الخامس، ويبحث ملايين المتابعين لحلقات المسلسل التاريخي قيامة أرطغرل الجزء الخامس في العالم وخاصة في الشرق الأوسط، لمشاهدة الحلقة كاملة والتي يتلهف عشاق مشاهدة المسلسل التركي، والتي تذاع كل أسبوع، ويتم إعادة عرض الحلقة، والذي قامت بعرضه، العديد من القنوات والمواقع الالكترونية مترجمة الى اللغة العربية.

إذاعة قناة trt1 الحلقة 135 قيامة ارطغرل Diriliş Ertuğrul

يذاع المسلسل بث مباشر وحصرى على على قناة trt1 التركية والتى تذيعه باللغة الاصلية للمسلسل وهى اللغة التركية، ويعرض مساء الاربعاء من كل اسبوع ويتم اعادة عرض الحلقة مترجمة الى اللغة العربية على موقع النور الالكترونى عقب الانتهاء من عرضه الاول والحصرى على قناة trt1 التركية، ويقوم عدد كبير من القنوات العربية و القنوات الأجنيىة، باعادة عرض الحلقة الجديدة من المسلسل التركى قيامة أرطغرل بالعديد من اللغات، لما حققه المسلسل من اهتمام جماهيرى كبير.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس

تقوم القنوات العديد من الفضائية من بلدان العالم، بعرض مسلسل ارطغرل الجزء الخامس بعد اذاعة العرض الاول والحصرى للمسلسل على قناة trt1 التركية سنقدم لكم تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس

اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب

فور شباب النايل سات 11316 27500 أفقي

دعوة النايل سات 10727 27500 عمودي

الوطن النايل سات 11012 27500 أفقي

الشرق النايل سات 11137 27500 عمودي

اليرموك النايل سات 11678 27500 عمودي

قطر النايل سات 10971 27500 عمودي

TRT TURKSAT 11042 8400 عمودي

TRT EUTELSAT 10928 3000 عمود

موعد عرض مشاهدة مسلسل ارطغرل الجزء الخامس مترجم

يمكن لكل محبى مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس بتوقيت عرض المسلسل فى مختلف البلدان العربية

موعد عرض مسلسل قيامة ارطغرل على قناة trt التركية في تمام الساعة 8:00 مساءََ بتوقيت “أنقرة” كل أربعاء.

– مصر في تمام السادسة مساء الأربعاء من كل أسبوع.

– دولة السعودية والكويت في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة

– دولة الإمارات المتحدة والعراق واليمن وسوريا في الثامنة مساءً

– دول المغرب العربي “تونس والجزائر والمغرب في السادسة مساء

سيتم اعادة عرض مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 135 الجزء الخامس مترجم مساء الخميس فى تمام الساعة الثامنة مساء وفى اليوم التالى فى الواحدة ظهر الجمعة على قناة اليرموك الأردنية.



– رابط مشاهدة الحلقة 135 من مسلسل قيامة أرطغرل على موقع النور. تردد قناة اليرموك الاردنية

التردد معدل الترميز معامل التصحيح

11678 عمودي 27500 3/4

تمتليئ الحلقة الجديدة من المسلسل التاريخى التركى قيامة ارطغرل الحلقة 135 الجزء الخامس بالكثير من الاحداث المهمة المثيرة التى تغير كثير من الاوضاع.

عرض الحلقة الجديدة من المسلسل التاريخى التركى قيامة ارطغرل الحلقة 135 الجزء الخامس مترجمة الى اللغة العربية على قناة اليرموك.

سيتم اعادة عرض المسلسل التاريخى التركى قيامة ارطغرل الحلقة 135 الجزء الخامس مترجمة الى اللغة العربية على قناة اليرموك الاردنية.

شاهد الحلقة الجديدة 135 من مسلسل قيامة ارطغرل، فى مساء الاربعاء من كل اسبوع والذى يعرض حصريا باللغة التركية على قناة TRT1 باللغة الاصلية الناقل الحصرى والاول للمسلسل.

خلال الساعات القليلة القادمة سيتم عرض الحلقة 135 من مسلسل قيامة ارطغرل، على موقع النور الالكترونى عبر – رابط مشاهدة الحلقة 136 من مسلسل قيامة أرطغرل على موقع النور.

شاهد الان عرض الحلقة 136، والتي ستكون متاحة للمشاهدين على موقع النور، وسيتم اعادة الحلقة الجديدة على قناة اليرموك مساء الخميس في الثامنة مساءاً، وكذلك قناة دعوة الفضائية، وحنبعل التونسية، بالترجمة العربية.