كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر.. إعلان الحلقة 137 من قيامة أرطغرل diriliş ertuğrul على قناة ة trt التركية كامله على موقع النور Al Noor TV والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أذيع يوم الأربعاء الماضي، المسلسل التركي التاريخي قيامة ارطغرل الذى يعد من اكثر المسلسلات التركية متابعة في تركيا والوطن العربي، حيث يترقب عشاق متابعة احداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس عرض حلقة المسلسل على قناة trt التركية وهى الناقلة حصريا لمسلسل قيامة ارطغرل باللهجة التركية الأصلية، ويبدأ العرض الأول لحلقات المسلسل مساء الأربعاء من كل أسبوع فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، على ان يتم اعادة عرض الحلقة على موقع النور بالترجمة العربية فور انتهاء الحلقة مباشرة على قناة trt التركية، كما تشترك بعض القنوات العربية باعادة عرض حلقات المسلسل وسوف نوضح لكم القنوات التى تنقل عرض مسلسل قيامة ارطغرل وترددها على الاقمار الصناعية .

القنوات الناقلة وتردداتها

– تردد قناة قطر تردد 10971 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات

– تردد قناة دعوة تردد 10727 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات

– تردد قناة اليرموك تردد 11678 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات

– تردد قناة فور شباب تردد 11316 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات

– تردد قناة الشرق تردد 11137 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات

– تردد قناة وطن تردد 11012 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات

وكل أربعاء تعرض الحلقة الجديدة من قيامة أرطغرل الجزء الخامس، المسلسل الاكثر متابعة فى الوطن العربى شاهد العرض الاول والحصرى– رابط مشاهدة الحلقة 134 من مسلسل قيامة أرطغرل على موقع النور. على قناة trt في تمام الساعة الثامنة مساء.

ستقوم قناة trt التركية بعرض الحلقة الجديدة كاملة من المسلسل التاريخى قيامة أرطغرل الحلقة 134 الجزء الخامس باللغة التركية، على ان تقوم قناة اليرموك بنقلها بعد 24 ساعة.

اليوم سيتم اعادة عرض الحلقة الجديدة مترجمة باللغة العربية على القنوات العربية قناة دعوة قناة اليرموك الاردنية زقناة وطن وقناة دعوة وقنوات اخرى.

لم ينتهى تصوير باقى حلقات الموسم الخامس حيث ان عرض الحلق الجديدة من المسلسل هذا الاسبوع تعتبر الحلقة الحلقة الحادية عشر من الموسم الخامس من المسلسل التاريخى قيامة أرطغرل.

سيتم اعادة عرض– رابط مشاهدة الحلقة 134 من مسلسل قيامة أرطغرل على موقع النور. مترجمة الى اللغة العربيةغدا الجمعة فى الواحدة ظهر على قناة اليرموك الاردنية.

شاهد حصريا عرض الحلقة 135 من المسلسل التاريخى قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية الاربعاء فى تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 9 مساء بتوقيت تركيا والسعودية والكويت وسوريا والإمارات.

– رابط مشاهدة الحلقة 135 من مسلسل قيامة أرطغرل على موقع النور.

قليلا وسيبدا عرض الحلقة الجديدة 135 من المسلسل التركى الشهير قيامة أرطغرل الموسم الخامس فى مساء اليوم ستعرض حصريا على قناة trt1 التركية.

يمكنكم ايضا مشاهدة الحلقة الجديدة مترجمة الى اللغة العربية لمحبى مشاهدة المسلسل فى الوطن العربى عن طريق الدخول عبر موقع النور – رابط مشاهدة الحلقة 135 من مسلسل قيامة أرطغرل على موقع النور.

يمكن لمحبى متابعة المسلسل التاريخى قيامة أرطغرل الموسم الخامس، مشاهدة الحلقة 135 من خلال موقع النور مترجم الى العربية.

الاعلان الجديد للحلقة 136 من المسلسل التاريخى التركى قيامة ارطغرل الجزء الخامس الذى يتم عرضه كل اربعاء من كل اسبوع.

مفاجئات واحداث كثيرة ومثيرة منتظرة فى الحلقة القادمة متوقعة بعد تمكن أرطغرل من السيطرة على القبيلة بعد احتلالها من المغول.

قليلا وستبدا قناة اليرموك الاردنية بعرض الحلقة 136 من مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة كاملة أونلاين مترجمةتردد قناة اليرموك تردد 11678 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات

اعلان الحلقة 137 قيامة ارطغرل الجزء الخامس مترجم

تم عرض الحلقة 136 من مسلسل قيامة أرطغرل على قناة قناة trt التركية كما ستعرض الحلقة كاملة أونلاين مترجمة على موقع النور، وسيتم اعادة عرض الحلقة 136 على قناة اليرموك مساء الخميس في الثامنة مساءاً، وكذلك قناة دعوة الفضائية، وحنبعل التونسية، بالترجمة العربية.