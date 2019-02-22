قصة حياة ستيف إروين steve irwin صائد التماسيح الذي يحتفل به جوجل اليوم ونهايته المأساوية

يحتفل اليوم محرك البحث الشهير جوجل بذكرى ميلاد صائد التماسيح الأسترالي ستيف إروين في مدينة ملبورن بأستراليا في الستينات من القرن الماضي لأسرة كانت قد قامت بإنشاء حديقة للحيوانات خاصة بها، مما منح steve irwin الفرصة للترعرع بين الحيوانات المختلفة وتعلم كيفية التعامل معها في بداية حياته.

ويعد ستيف إروين هو خبير استرالي في التماسيح والزواحف، حيث ولد في الثاني والعشرين من فبراير من عام 1962، وتوفي في الرابع من ديسمبر من عام 2006، وتم إطلاق عليه لقب صائد التماسيح، حيث أنه كان خبيراً في ذلك، بجانب أنه قد قام بتقديم العديد من البرامج الوثائقية في مختلف البلاد حول العالم، حيث كانت برامجه تقوم بمحاكاة الحياة البرية، وكانت زوجته تقوم بتقديم أحد البرامج الوثائقية التي كان يعمل بها.

ستيف إروين صائد التماسيح

وقد قام ستيف إروين بالبدء في العمل بين الزواحف والتماسيح منذ نعونة أظافرة، حيث كان يقوم بإطعامهم ووتنظيفهم، والعناية بهم، وتعلم هذا من والده، ولما بلغ إروين عامه السادس قام والده بإهدائه ثعبان الباسيون، كما قام والده بتعليمه الاهتمام بالزواحف والحيوانات كافة.

steve irwin

وبعد أن تخرج ستيف إروين من المدرسة الثانوية بدأ يصطاد التماسيح من أجل إنقاذها ووضعها بالحديقة الخاصة به، وهو ما بدأ به حياته فيما بعد بالاهتمام بعالم حماية الحيوان. ستيف إروين

إيرون قام بالعمل في برنامج يحمل اسم صائد التماسيح وعُرضت أول حلقة من البرنامج في عام 1996، وتم تصوير خمس مواسم من هذا البرنامج، والذي حظى بشهرية عالمية، كما قام اروين بتأسيس مؤسسة تهدف إلى التوعية وأخمية حماية الحيوانات في الحياة البرية، والمهددة بالانقراض، وحملت هذه المؤسسة اسم Wildlife Warriors

وفاة ستيف إروين ونهايته المأساوية

وفي عام 2006 توفي ستيف إروين بعد أن كان يقوم بتصوير رحلة لمغامرة من مغامراته في الفيلم الوثائقي Ocean’s Deadliest والذي كان يتم تصويره قبالة الحاجز المرجاني العظيم بشمال أستراليا، وقد اخترقت شوكة سمكة الرقيط المسممة الجانب الأيسر لصدر إروين مما تسبب في موته، حيث لم تسعف محاولات طاقم التصوير المصاحب له في البقاء على الحياة، وقامت زوجته تيري بتدمير النسخة الوحيدة لشريط الفيديو الذي صور لحظات وفاة زوجها، وذكرت أنها لم تقم بمشاهدة هذه اللحظات لا هي ولا أي أحد من أفراد الأسرة.