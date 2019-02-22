“الآن” تردد قناة ام بي سي مصر mbc masr الجديد على جميع الأقمار الصناعية وموعد عرض مسرح...

تردد قناة ام بي سي مصر أصبح أحد أكثر ترددات القنوات الفضائية بحثا في مصر حاليا، فقد نجحت قناة ام بي سي مصر MBC MISR في تحقيق انتشار واسع جدا في فترة ليست بالكبيرة، إذ أن القناة تتميز بتقديمها باقة من أقوى وأشهر البرامج على شاشتها، بجانب ذلك تعرض القناة عدد كبير من المسلسلات والمواد الدرامية الجديدة باستمرار، وما زاد من جماهيرية وشعبية القناة تعيتها لأحد أكبر المؤسسات الإعلامية في العالم العربي أجمع وهي مجموعة قنوات ام بي سي السعودية، تخصصت قناة ام بي سي مصر منذ أن أنطقت في الشأن المصري إذ أنها دوما ما تعرض البرامج والمسلسلات المصرية بالإضافة إلي تقديمها لعدد من البرامج ذات الإنتاج المشترك مع باقي قنوات ام بي سي.

تابعونا فيما يلي للتعرف على تردد قناة ام بي سي مصر على نايل سات، كما سنقدم لكم أيضا بعض المعلومات حول قناة ام بي سي مصر من حيث نشأنها وتطورها في السنوات القليلة الماضية، بجانب هذا سنتطرق لتقديم أهم البرامج التي تقديم عبر تردد قناة ام بي سي مصر الفضائية.

تردد قناة ام بي سي مصر

تردد قناة ام بي سي مصر على نايل سات وعرب سات

تستفيد قناة ام بي سي مصر من القمر الصناعي المصري نايل سات في ارسال إشارتها لجميع بلدان الشرق الأوسط، ويما يلي بيان تردد قناة ام بي سي مصر على قمر نايل سات.

القمر التردد القطبية معامل التصحيح معدل الترميز المنطقة نايل سات 12015 عامودي 5/6 27500 مصر عرب سات 11270 عامودي 5/6 27500 الخليج العربي نايل سات 11470 عامودي 5/6 27500 الخلج العربي وبلاد الشام عرب سات 11270 عامودي 5/6 27500 بلاد الشام وتركيا عرب سات 12284 عامودي 5/6 27500 غرب افريقيا نايل سات 11559 عامودي 5/6 27500 غرب افريقيا

يجب التنويه بأن تردد قناة ام بي سي مصر يختلف بحص المنطقة التى يتواجد فيها مستقبل القناة، لهذا يجب التنويه بتوخي الدقة أثناء ضبط التردد واختيار تردد قناة ام بي سي مصر المناسب للمنطقة التي تتواجدون فيها، بهذا متابعينا على موقع عرب فور نيوز يمكنكم ضبط واستقبال تردد قناة ام بي سي مصر السابق توضيحه للتمتع بأشهر البرامج الترفيهية يوميا على مدار 24 ساعة.

قناة ام بي سي مصر

كما سبق وذكرنا تتبع قناة mbc misr لمجموعة القنوات السعودية ام بي سي ويمكنكم التعرف على تردد قنوات ام بي سي من هنا،تم إطلاق تردد قناة ام بي سي مصر للمرة الأولى في التاسع من نوفمبر لعام 2012، ومنذ أن انطلقت القناة وقد تمكنت ن لفت الأنظار إليها بفضل تقديمها لأفضل البرامج الترفيهية المصرية، وعرضها لأحدث الانتاجات الدرامية والمسلسلات المصرية بصورة مستمرة، كما تميزت قناة ام بي سي مصر أيضا بعرضها لعدد كبير من برامج المسابقات العربية ذات الشهرة الواسعة مثل برنامج the voice والبرنامج الشهر arab idel وغيرها من برامج اكتشاف المواهب الشهيرة، كل هذه البرامج وغيرها دفعت تردد قناة ام بي سي مصر لاكتساب مكانة كبيرة بين القنوات الفضائية المختلفة في الوطن العربي.

مسرح مصر على تردد قناة ام بي سي مصر

من أهم البرامج التي تقدم في الفترة الحالية عبر تردد قناة mbc مصر العرض المسرحي مسرح مصر، وهوا عباره عن عمل مصري بطولة الفنان أشرف عبدالباقي بالاشتراك مع عدد كبير من النجوم الصاعدة منهم الفنان علي ربيع والفنان حمدي المرغني وغيرهم من النجوم الشابة الصاعدة، بقدم البرنامج عدد من العروض المسرحية المضحكة التي وجدت استحسان كبير من قبل المشاهدين في مصر، على الرغم من تلقي هذا النوع من الأعمال العديد من النقد من قبل رواد المسرح المصري، ساهم تواجد مسرح مصر بصورة كبير على اهتمام قطاع كبير من المشاهدين في مصر بالحصول على تردد قناة ام بي سي مصر على نايل سات وعرب سات لما له من جماهيرية كبيرة جدا.

جدول برامج قناة ام بي سي مصر

نستعرض سويا متابعينا الكرام جدول بمواعيد البرامج والمسلسلات التي ستعرض عبر تردد قناة ام بي سي مصر على نايل سات عن يوم 22 فبراير.

اللعيب 11:35pm مسرح مصر 12:45am الجمعة في مصر 04:12am اللهم تقبل 05:05am سلسال الدم 05:46am سلسال الدم 06:29am سلسال الدم 07:12am سلسال الدم 07:48am مسرح مصر 09:11am الحكاية 10:44am اللعيب 11:52am بنات خارقات 12:36pm بنات خارقات 01:16pm بنات خارقات 01:56pm بنات خارقات 02:36pm بنات خارقات 03:11pm الشيف حسن 04:06pm مأمون وشركاه 04:46pm مأمون وشركاه 05:25pm يلا نغني 06:15pm حماتي بتحبني 08:00pm Arabs Got Talent 09:33pm الزفة 09:59pm الحكاية 11:35pm

تنويه: سنوافيكم بتحديث مستمر لمواعيد برامج ومسلسلات ام بي سي مصر

برنامج الحكاية على تردد قناة ام بي سي مصر

في اطار سعي القناة لمستمر للتطوير والتحديث لجذب أكبر عدد ممكن من المتابعين والمشاهدين، تعاقدت قناة ام بي سي مصر منذ شهور قليلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب لتقديم برنامج الحكاية على شاشة القناة، البرنامج يدخل ضمن طائفة برامج التوك شو المصرية حيث يتناول البرنامج أخر المستجدات على الساحة المصرية من الناحية السياسية والاقتصادية وغيرها، وما لا شك فيه أن تواجد برنامج بهذه القدرة الإعلامية على شاشة القناة ساعد بشكل عبر على منح تردد قناة ام بي سي مصر القدرة لي المنافسة مع غيرة من القنوات المهتمة بنفس المجالات.

انتهينا متابعينا من تقديم تردد قناة ام بي سي مصر على نايل سات، تابعونا باستمرار للتعرف على أحدث ترددات قنوات ام بي سي وأهم البرامج التي ستعرض عليها.