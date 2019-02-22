تابع “الأن” روابط نتيجة تمهيدي ابتدائي خارجي العراق وظهور النتيجة بمحافظة كربلاء ومحافظة...

بعد إنتهاء طلاب التمهيدي الإبتدائي، من الإمتحانات وذلك في 11/2/2019، وايضا صفوف الإعدادي والثالث المتوسط التي انتهت من أعمال الإمتحانات يوم 10/2/2019، وعليه تم التوجيه من وزارة التربية والتعليم العراقية، بضرورة الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، في أقرب وقت وهذا ما تم بالفعل، حيث نقدم لكم متابعة دورية لنتائج تمهيدي العراق، والتي محدد لها اليوم للإعلان، ونحن نترقب كل جديد ليطمئن الطلاب علي نتائجهم، ونقدم لكم أفضل الطرق للحصول علي النتيجة أول بأول فتابعونا لمعرفة المزيد.

تم الإعلان عن نتائج السادس الإبتدائي التمهيدي في بعض المحافظات، ونحن معكم لمعرفة النتائج أول بأول، حيث نتمني للجميع التوفيق والنجاح، وللحصول علي النتائج الدخول علي الروابط الموضحة بالمقال لسهولة معرفة النتائج، ونحن معكم بكل جديد ونواليكم بالنتائج أول بأول.

وبالفعل بدأت في الساعات الأولي من صباح أمس، الإعلان عن نتائج تمهيدي إبتدائي خارجي العراق، وقد أعلن السيد وزير التربية والتعليم أسماء الناجحين بمحافظة كربلاء، وظهرت ايضا نتائج محافظة ديالي، وبعض المحافظات الآخري، ونتائج الصف السادس التمهيدي، ونقدم لكم متابعة لكل جديد علي مدار اليوم، من نتائج باقي المراحل وقت إعلانها.

نتيجة تمهيدي إبتدائي خارجي كربلاء وديالي والصف السادس التمهيدي

تم الإعلان عن نتيجة تمهيدي إبتدائي خارجي العراق، وذلك بمحافظة كربلاء ولمعرفة النتيجة، الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا حيث أعلن السيد وزير التربية والتعليم العراقي،منذ لحظات النتيجة ولمعرفة الأسماء لمحافظة كربلاء بالتفصيل، الدخول علي رابط بي دي اف الرابط من هنا ،ونستمر معكم لنتابع كل جديد من نتائج، حتي صدورها أول بأول مع تمنياتنا بالنجاح لجميع الطلاب.

نتائج محافظة ديالي من هنا

نتائج الصف السادس التمهيدي من هنا

نتائج محافظة المثني من هنا

نتائج محافظة الرصافة الثانية – بغداد من هنا

نتائج محافظة بدرسين من هنا

نتائج السادس الإبتدائي التمهيدي من هنا.

ونحن معكم أول بأول حتي ظهور باقي النتائج، ولكي يطمئن الطلاب وأولياء الأمور، تابعوا معنا من خلال موقعنا لمعرفة كل جديد ونتمني التوفيق للجميع.