نتائج قبول الأمن العام المبدئي 1440 وظيفة جندي “أبشر وظائف”| برقم الهويه الوطنيه...

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من حين لآخر، نرصد ونتابع معكم كافة الأخبار المتنوعة التي تخص نتائج الأمن العام المبدئية 1440، ونتعرف على الرابط المباشر المتاح من قبل وزارة الداخلية، بوابة أبشر للوظائف للتقديم على وظيفة جندي أول، ونتابع الشروط الخاصة بذلك والأوراق الواجب توافرها فيمن يتقدم لشغل تلك الوظائف، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها من وقت للثاني، تابع الأخبار الهامة، ونتابع المزيد.

يمكنكم الإطلاع المبدئي عن النتائج عبر رابط موقع أبشر للتوظيف، الرابط المباشر عبر وزارة الداخلية، وناشدت الوزارة الجميع الحضور بعد طبع الإستمارة المبدئية من الموقع، وبها رقم الطلب الخاص بكم وأصل الهوية الوطنية، وتم الإعلان عن النتائج يوم الخميس 21-2-2019، وفي انتظار النتائج النهائية، ونتابع الرابط الخاص بالإستعلام، ونرحب بكل جديد عبر التعليقات ونسعى لنقل كل جديد.

نتابع نتائج قبول الأمن العام عبر هذا الرابط، يمكنكم الإطلاع على النتائج عبر إدخال البيانات الآتية:

رقم الهويه الوطنية

تاريخ الميلاد

الجنس

الحالة الإجتماعية

رقم هوية الأب

رقم الوظيفة

الأوراق المطلوبة بصحبة المقبول مبدئيًا هي نموذج القبول، والبطاقة الشخصية، وصورة من كارت العائية، أصل شهادة الثانوية العامة، صورة من إختبار القدرات العامة، وست صور شخصية، ونتابع معكم العديد من الأخبار الهامة، حول النتائج المبدئية للقبول بالأمن العام لوظيفة جندي.