تحديثات سعر الدولار اليوم في اليمن “سعر الصرف” الجمعة 22 شهر فبراير 2019 “أسعار...

الآن نتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز، ونتابع أسعار السوق السوداء والبنك المركزي للدولار في اليمن اليوم الجمعة 22 فبراير 2019، ونرصد لكم أسعار السوق الموازي بشكل يومي مستمر، يمكنكم حفظ المقال في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز، يمكنكن ترك تعليق الآن حول الإستفسار عن الأسعار2

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أسعار العملات العربية أمام الريال في اليمن في البنك المركزي الجمعة 22-2-2019

نوع العملة أسعار الصرف بالريال اليمني الجنيه المصري 14.27 ريال يمني الريال السعودي 66.73 ريال يمني الدرهم الإماراتي 68.14 ريال يمني الجنيه السوداني 5.25 ريال يمني الدينار الجزائري 2.11 ريال يمني الدينار البحريني 663.89 ريال يمني الدينار الكويتي 824.34 ريال يمني

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال في اليمن بالبنك المركزي الجمعة 22-2-2019

نوع العملة أسعار الصرف بالريال اليمني الدولار 250.30 ريال يمني اليورو 283.78 ريال يمني الجنيه الإسترليني 326.32 ريال يمني الين الياباني 2.26 ريال يمني

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال اليمني في السوق الموازي الجمعة 22-2-2019

العملة متوسط الأسعار بالسوق السوداء الدولار في صنعاء 584 ريال يمني الدولار في عدن 590 ريال يمني الدولار في حضر موت 574 ريال يمني متوسط سعر الدولار 595 ريال يمني 100 دولار 58400 ريال يمني في صنعاء الريال السعودي 154 ريال يمني الدرهم الإماراتي 156 ريال يمني

نقوم بالتحديثات الإخبارية بشكل يومي مستمر، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة من خلال نقل محتوى مميز، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد