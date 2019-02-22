ضبط اسعار العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني الكريمي اليوم الجمعة 22 فبراير 2019 سعر الدولار في...

نتابع معكم كافة الأخبار المتنوعة التي تخص سعر الدولار اليوم في اليمن الجمعة 22-2-2019، ونتابع معكم أسعار العملات العربية والأجنبية العالمية مقابل الريال اليمني الكريمي، وذلك في تعاملات السوق الموازي والبنك المركزي، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز، يمكنكم حفظ المقال في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونحن معكم بكل جديد عبر نقل أخبار متميزة من وقت للثاني2

نتابع معكم كافة الأخبار المتنوعة التي تخص سعر الدولار اليوم في اليمن، وذلك في مختلف التعاملات اليومية، ونرصد لكم كافة الأخبار والتقارير الهامة بشأن تلك الأسعار، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة، ونلاحظ إرتفاع الأسعار في الوقت الحالي، وقمنا برصد السعر وفقًا لآخر تحديث، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونحن معكم بكل جديد عبر نقل محتوى مميز.

أسعار العملات العربية أمام الريال اليمني اليوم الجمعة 22/02/2019 في البنك المركزي

تابع سعر الدولار اليوم في اليمن بالسوق الموازي

نتابع جدول نقوم بتحديثه حول سعر العملات العربية أمام الريال اليمني، مثل الريال السعودي والدينار والدرهم والجنيه المصري، وكافة العملات الهامة التي نتابعها عبر التقرير المستمر، يمكنكم حفظ المقال في المفضلة من أجل معرفة المزيد، ونحن معكم بكل جديد

العملة سعر الصرف بالريال اليمني جنيه مصري 14.27 ريال يمني ريال سعودي 66.73 ريال يمني درهم اماراتي 68.14 ريال يمني جنيه سوداني 5.25 ريال يمني دينار جزائري 2.11 ريال يمني دينار بحريني 663.89 ريال يمني دينار كويتي 824.34 ريال يمني

أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الجمعة 22/02/2019 في البنك المركزي

نتابع معكم أسعار العملات الأجنبية مقابل سعر الريال اليمني اليوم الجمعة 22-02-2019، مثل سعر الدولار وسعر اليورو وسعر الاسترليني والين الياباني، ونرصد لكم كل جديد.

العملة سعر الصرف بالريال اليمني دولار 250.30 ريال يمني يورو 283.78 ريال يمني جنيه استرليني 326.32 ريال يمني ين ياباني 2.26 ريال يمني

أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الجمعة 22/02/2019 في السوق السوداء

بناء على طلب الأعضاء، وعبر التعليقات أسفل المقال، نقوم بوضع جدول بشكل محدث يوميًا حول سعر العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في السوق السوداء، ونرصد لكم كل جديد.

العملة متوسط السعر بالريال .. في السوق السوداء الدولار 584 ريال .. صنعاء 590 ريال .. عدن 574 ريال .. حضر موت متوسط سعر السوق السوداء هو 583 ريال يمني 100 دولار تساوي 58400 ريال يمني بصنعاء ريال سعودي 154 ريال يمني الدرهم الإماراتي 156 ريال يمني

تحديث: نتابع معكم من خلال عرب فور نيوز تحديث لحظي لأسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال الكريمي اليمني، من خلال رصد للتعاملات اليومية المتداولة في البنوك والمصارف المحلية علاوة على متابعة الأسعار في السوق السوداء الموازية، وننقل لكم تغيرات الأسعار حال حدوثها ونقوم بنقل الخبر من مصدره فتابعونا يصلكم كل ما هو جديد من خلال وضع المقال في المفضلة.