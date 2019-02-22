نبأ-سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر الجمعة 22 شهر شباط 2019 وجميع البنوك الآن | تحديثات...

الآن تابع كافة الأخبار المتنوعة التي تخص سعر الدولار اليوم في مصر، وذلك في تعاملات البنوك الحكومية والخاصة اليوم الجمعة 22-2-2019، ونتابع السعر في السوق الموازي، من أجل رصد التقارير الإخبارية الهامة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونحن معكم بكل جديد عبر نقل محتوى متميز من حين لآخر، نتابع معكم التعليقات ونقوم بالرد عليها باستمرار.

نتابع معكم كافة الأخبار المتنوعة التي تخص سعر الدولار اليوم في مصر، وذلك في مختلف التعاملات اليومية، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر نقل محتوى مميز، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها، يمكنكم حفظ المقال والرجوع له من وقت للثاني، ونتابع السعر في السوق الموازي في نهاية الأسبوع، ونتابع كل جديد.

استقر السعر في السوق الموازي اليوم الجمعة 22-02-2019، وحركة البيع والشراء هادئة نسبيًا، ويتراوح سعر الدولار في السوق السوداء عند 17.90 جنيه، علمًا بأن السوق الموازي يختلف من مكان لآخر ومن تاجر لتاجر آخر، ونحن ننقل متوسط الأسعار الخاصة بالسوق الموازي الذي يحاول منافسة البنوك، وسط هدوء عمليات البيع والشراء بشكل ملحوظ.

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 22 فبراير 2019

وتتفاوت الأسعار في البنوك بشكل طفيف، ويتحدد السعر بالبنوك وفقًا لأسعار البنك المركزي، وقد تغيرت الأسعار منذ قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه الماضي، ولعل أبرز الأسعار الآن هي في الجدول التالي الذي نقوم بتحديثه باستمرار.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.53 بنك البركة أقل سعر للبيع: 17.57 بنك الإستثمار العربي AIB البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك البركة 17.53 17.63 3 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.53 17.63 4 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.53 17.63 3 أيام البنك المصرى الخليجى 17.51 17.61 20 ساعة بنك التعمير والإسكان 17.51 17.61 14 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 17.51 17.61 17 ساعة بنك مصر إيران التنمية 17.51 17.61 4 أيام بنك بلوم 17.51 17.61 أسبوع واحد بنك المشرق 17.51 17.61 16 ساعة بنك التنمية الصناعية 17.51 17.61 18 ساعة البنك العقاري المصري العربي 17.51 17.60 15 ساعة بنك عودة 17.50 17.60 19 ساعة المصرف المتحد 17.50 17.60 15 ساعة بنك قناة السويس 17.50 17.60 17 ساعة البنك الأهلى اليونانى 17.49 17.59 أسبوع واحد بنك الإسكندرية 17.49 17.59 أسبوع واحد المصرف العربى الدولى 17.49 17.59 19 ساعة كريدى أجريكول 17.49 17.59 18 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 17.49 17.59 21 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 17.48 17.58 19 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 17.48 17.58 11 ساعة البنك المركزى المصرى 17.47 17.61 14 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 17.47 17.57 15 ساعة بنك مصر 17.47 17.57 20 ساعة البنك الأهلي المصري 17.47 17.57 21 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.47 17.57 11 ساعة اتش اس بى سى HSBC 17.47 17.57 20 ساعة

أخبار سعر الدولار اليوم الجمعة 22/02/2019

ارتفع سعر الدولار الجمركي وأصبح قريب من أسعار الدولار في البنوك، ومع ذلك استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

يشهد الدولار استقرارًا نسبيًا وفقًا لهدوء عملية البيع والشراء

زادت التدفقات النقدية بقيمة 54 مليار دولار بسبب دعم العائدات الاستثنائية

سجل الجهاز المصرفي المصري فائض ميزانية يقدر ب3.8 مليار دولار في العام الماضي.

أعلن البنك المركزي طرحه لأذون الخزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه، وأن قيمة الطرح الأول لتلك الأذون بلغ 7.7 مليار جنيه، وذلك لأجل 91 يومًا، وأعلن أنه يتم طرح أذون بمبلغ 8 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، ونحن معكم بكل جديد

أشاد صندوق النقد الدولي بالدور الذي تقوم به الحكومة بقيادة المهندس شريف إسماعيل، وذلك بعد تطبيق المقترحات التي طلبها البنك الدولي من تنفيذ بعض الإصلاحات في مصر، وأشار صندوق النقد بأنه مصر تغلبت بشكل جيد على معدل التضخم.

يلجأ المستوردين وكبار التجار بمصر، إلى توفير الاحتياجات الخاصة بهم من العملة الخضراء، وذلك بشتى الطرق، حتى ولو كانت من السوق الموازي، وذلك من أجل إتمام العمليات التجارية الخاصة بهم، مما قد يزيد فرصة السوق الموازي في العمل في حالة وجود عوائق في بيع البنوك للدولار.

قام بنك ناصر الاجتماعي بضخ مبلغ 5 مليون جنيه، وذلك كمساهمة منه في عملية التمويل العقاري، وذلك لصالح الشركة المصري للتمويل العقاري، وأعلن نائب رئيس البنك أن تلك النسبة تمثل 1.5% من حصة البنك الحالية، ومن رأس المال الخاص به، وأنه تلك النسبة لن تمس حقوق العملاء بهذا البنك.

أعلن محافظ البنك المركزي السيد طارق عامر، أن قرار تحرير سعر الصرف الذي تم اتخاذه في عام 2016 هو قرار صائب، وقام بجلب العديد من الاستثمارات في مصر، وقد بلغت تلك الاستثمارات 90 مليار دولار، وذلك في عدة صور، منها الاستثمار الأجنبي، وتحويل النقود، وأن قرار تحرير سعر الصرف قد غير وجهة نظر العالم تجاه الاقتصاد المصري.

تحديثات سعر الدولار يوم الجمعة 22-02-2019

نتابع السعر في السوق الموازي والبنوك اليوم.