تقارير سعر الدولار اليوم امام الجنيه السوداني الجمعة 22 شهر شباط 2019 في البنك المركزي السودان.....

نتابع معكم كل جديد عبر نقل التحديثات الخاصة بسعر الدولار اليوم أمام الجنيه السوداني اليوم الجمعة 22 فبراير 2019، وذلك في تعاملات البنك المركزي، وفقًا لما استقرت عليه التعاملات الأخيرة، ونرصد كافة الأخبار المتنوعة التي تخص الإقتصاد السوداني في الوقت الحالي، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر التحديثات المتنوعة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد2

لعل أهم ما يميز العملة الخضراء في الوقت الحالي، هو استقرارها مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي فقط، ولكن السعر في السوق الموازي يرتفع بشكل مستمر، ويتذبذب بشكل واضح، ونتابع معكم عبر هذا التقرير السعر بشكل يومي، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة المتابعة، ونحن معكم بكل جديد عبر نقل محتوى مميز، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد.

نتابع معكم بشكل مستمر سعر الصرف الخاص بالدولار بالسودان، ونتابع أيضًا إنشاء سوق للنقد الأجنبي بالسودان، تقوم بالإشراف عليه لجنة محايدة من البنوك التجارية والصرافات، وبعض الخبراء الماليين الحاليين، وسيتم تحديد سعر يومي للعملات الحرة، مقابل الجنيه السوداني، وذلك حسب الحالة العامة للسوق بالسودان.

الجدير بالذكر أن البنك المركز قرر طباعة ورقة نقدية بقيمة 100 جنيه، وهي أول مرة في تاريخ السودان، وسيتم تداولها بالأسواق، نظرًا للاحتياج الخاص بطباعة تلك الورقة في الآونة الأخيرة.

سعر الدولار اليوم الجمعة 22 فبراير 2019 في البنك المركزي أمام الجنيه السوداني

سعر الدولار للبيع: 47.50 جنيه سوداني

سعر الدولار للشراء: 47.73 جنيه سوداني

تم طرح فئة المائة جنيه في شهر فبراير 2019، ونتابع معكم الأخبار المتنوعة حول الأسعار المتنوعة في السودان، تابع الآن سعر الدولار في السودان في البنك المركزي ونحن معكم بكل جديد.