الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية قرعة الحج .. رابط التقديم في قرعة الحج 2019

الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية قرعة الحج أتاحت إمكانية التقديم في قرعة الحج 2019 عبر موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات التى تدعم بها المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، فيرغب العديد من المواطنين كل عام التقديم في قرعة الحج ولكنهم يغفلون عن خطوات التقديم بقرعة الحج بوزارة الداخلية والأوراق المطلوبة لذلك جعلت الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية قرعة الحج التقديم به إلكترونيًا أو عبر الخدمة الصوتية بالتليفون في إطار التسهيل على المواطنين بعيدًا عن الزحام وخاصة أن من يقبلون على التقديم معظمهم من كبار السن، ومن خلال موقعنا نوضح لكم جميع التفاصيل حول قرعة الحج 2019 لمعروفة كافة المعلومات والأوراق المطلوبة.

رابط التقديم في قرعة الحج 2019

تستطيعون التقديم في قرعة الحج 2019 من خلال الموقع الإلكترونى على بوابة وزارة الداخلية من هنا

أو عن طريق الخدمة الصوتية على الرقم 27983000 – 02

شروط التقديم في قرعة الحج بوزارة الداخلية

رابط التقديم في قرعة الحج 2019

أعلنت الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية عن مجموعة شروط بشأن قرعة الحج 2019 بعد التسجيل إلكترونيًا، وهى على النحو التالي:

استقبال مراكز وأقسام الشرطة طلبات الراغبين فى التقديم لأداء حج القرعة إعتبارا من يوم 19 فبراير حتى 7 مارس 2019. تقدم الطلبات عن طريق مراكز وأقسام الشرطة دون التقيد بمحل الإقامة. مرور 5 سنوات هجرية على من سبق له أداء الحج من قبل لأخر حج. تقديم إثبات الحالة الصحية للمتقدم للحج بكافة التفاصيل حتى يأخذ في الاعتبار حالتهم الصحية ومدى توفير الرعاية الكاملة دون تأثير ذلك على إمكانية القبول من عدمها. وضع مستند لصلة القرابة للدرجة الرابعة على حد أقصى. لايقل سن المتقدم من الرجال عن 25 عام في 13 – 6 – 2019م وفي 10 شوال 1440 هـ لايقل سن السيدة عن 45 عام ، بينما عند وجود محرم لايقل عمرها عن 18 سنة في 13 -6 -2019مو 10 شوال 1440 هـ

تلك كل ما يخص المعايير التى حددتها الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية قرعة الحج2019.