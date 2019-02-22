قرعة الحج وزارة الداخلية .. تعرف على  الأوراق المطلوبة ورابط التقديم

قرعة الحج وزارة الداخلية يبحث عن تفاصيلها العديد من المواطنين الراغبين التقديم في قرعة الحج 2019 على بوابة الحج المصرية التابعة لوزارة الداخلية، كما يرغبون معرفة الأوراق المطلوبة في قرعة الحج ورابط التقديم، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن بداية التقديم في قرعة الحج 2019 بداية من 19 فبراير وحتى يوم 7 مارس يكون أخر موعد للتقديم إلكترونيًا، وسوف نوضح كل ما تريدون معرفته عن قرعة الحج وزارة الداخلية في هذا الموضوع.

الأوراق المطلوبة في قرعة الحج وزارة الداخلية

جاءت الأوراق المطلوبة في قرعة الحج وزارة الداخلية كالتالي:

الاسم بالكامل كما مدون في البطاقة الشخصية، ورقم الهاتف المحمول بشرط أن يكون بياناته دقيقة بالشركة لأنه يتم التواصل من خلاله مع الفائز في قرعة الحج 2019 .

بيان الحالة الصحية مفصلاً.

أوراق المرافق ” بطاقة الرقم القومى، ، الحالة الصحية ، صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب، رقم هاتف المحمول الشخصي”

يوقع المتقدم على المسئولية الكاملة عن البيانات الخاصة به.

تحصيل رسوم قرعة الحج 2019 على مرحلتين المرحلة الأولى بمبلغ 30000 جنيه ويتم دفعها بعد إجراء القرعة في المدة المحددة من 10/4/2019 إلى 20/ 4/2019، والدفعة الثانية يتم تحديدها وموعد دفعها بعد الإنتهاء من كافة التعاقدات في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى حساب قيمة رسوم الطيران ، مع التأكيد على أنعدم سداد الدفعة الأولى يعتبر الطلب للفوز في قرعة الحج 2019 لاغيًا.

التقديم في قرعة الحج وزارة الداخلية

تعتبر بوابة وزارة الداخلية الإدارة العامة للشئون الإدارية هى الموقع الرسمي المعتمد للتقديم في قرعة الحج وزارة الداخلية 2019 ويمكنكم تسجيل الدخول من هنا

أو من الخدمة الصوتية على الرقم 27983000 – 02

التقديم في قرعة الحج وزارة الداخلية

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