تراند اليوم : سقوط طائرة تيارت .. شاهد سقوط طائرة تيارت واستشهاد ضابطين

سقوط طائرة تيارت ، شاهد سقوط طائرة تيارت ، وتحطمت، مساء أمس الأربعاء، طائرة مقاتلة من نوع (SU24) ، تابعة للقاعدة الجوية لعين وسارة، إثر سقوطها في منطقة فلاحية خالية من السكان بتيارت، مما أسفر عن استشهاد ضابطين، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس في بيان لها.

و جاء في البيان أنه و "إثر مهمة تدريبية ليلية مبرمجة، تحطمت، مساء أمس 20 فيفري 2019، على الساعة 22:00 ليلا، طائرة مقاتلة من نوع (SU24) ، تابعة للقاعدة الجوية لعين وسارة بالناحية العسكرية الأولى، وذلك على إثر سقوطها في منطقة فلاحية خالية من السكان، بضواحي بلدية الرشايقة ولاية تيارت، مما تسبب في استشهاد ضابطين في مهمة مأمور بها. ويتعلق الأمر بأعضاء طاقم الطائرة وهما القائد ومساعده".

و أضاف المصدر ذاته أنه و"مباشرة على إثر هذه الحادثة الأليمة، أمر الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، كما يتقدم بتعازيه الخالصة لعائلتي طاقم الطائرة، راجيا من الله العليّ القدير أن يتغمدهما برحمته الواسعة".