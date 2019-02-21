تعرف على أبرز الخطوات اللازمة لشراء سيارة مستعملة

قال خبير السيارات، أحمد محرز، أنه يحب إتباع خطوات معينة عند شراء عربية مستعملة، منها النظر بدقة للجسم الخارجي والداخلي للسيارة من الجانبين، والنظر للسقف، والتأكد من أن حالتهم ملائمة.

وأشار أيضًا أنه لابد من فتح أبواب السيارة، والنظر إليها بدقة، والتأكد من سلامة القوائم، وعتب الأبواب من الداخل، والتأكد من عدم وجود أي تلف بهم.

وأضاف محرز، أنه يجب فتح غطاء شنطة السيارة، والتأكد من سلامتها، والكشف عن السيارة في أحد المراكز المختصة ذات الخبرة الفنية الواسعة للتعرف على حالة السيارة.

التأكد من سلامة البطحات وفرد الشاسيه، والصدر الأمامي والخلفي، وباقي أجزاء السيارة، والتأكد من سلامتهم، وعدن وجود تلف في التابلوه، والتأكد من أن كافة العدادات تعمل بكفاءة جيدة.

وأشار أنه يجب التأكد من وجود رخصة باسم مالكها، والبعد قدر الإمكان عن شراء سيارة تحمل أي توكيلات، والبعد قدر الإمكان عن أي سيارة تكون رخصتها منتهية أو تالفة.