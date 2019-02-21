هدف ثاني: مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال| الاتحاد والهلال بث مباشر dawri plus| مباراة الاتحاد والهلال...

بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد دوري بلس يلا شوت Dawri Plus كورة ستار الأسطورة مباريات اليوم Al hilal vs Al ittihad رابط مشاهدة سريع كورة لايف Live بجودة عالية، متابعي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على موعد مع قمة كبيرة حين يستضيف الاتحاد فريق الهلال في الجولة الحادية والعشرين بحثا عن انتصار يحسن به من مركزه في جدول الترتيب لاسيما أنه يسعى لمصالحة جماهيره على ملعبه.

ومن الجانب الآخر يسعى الهلال Al hilal بقوة للفوز لمواصلة السعي نحو الاحتفاظ بصدارة الترتيب والمحافظة على فارق النقاط بينه وبين النصر السعودي حيث يبلغ فارق النقاط بين صاحب المركز الأول “الهلال” وصاحب المركز الثاني “النصر” قبل مباراة اليوم 6 نقاط وبفوز الهلال يتسع الفارق ل9 نقاط كاملة قبل مباراة النصر في الدوري.

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وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:25 بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي 18:25 بتوقيت القاهرة، حيث يستضيف ملعب الجوهرة المشعة هذا اللقاء الذي يُذاع عبر قناة KSA Sports 1 و Dawri Plus 1 HD بتعليق علي الكعبي وفارس بلال وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة الهلال والاتحاد لحظة بلحظة.

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رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد يلا شوت Yalla shoot الاسطورة كورة ستار كورة جول دوري بلس، ويدخل فريق اتحاد جدة المواجهة مكتمل الصفوف بعد عودة المدافع مراون دي كوستا من الاصابة وجاهزيته للمباراة مما يمنح مدربه بيليتش فرصة لاستغلال كافة العناصر المتاحة له في مباراة اليوم، وعلى الرغم من عدم تحقيق الاتحاد لأي فوز على ملعبه هذا الموسم في الدوري إلا أن منصة مكاني أعلنت عن نفاذ كافة تذاكر المباراة.

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يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم بث مباشر دوري بلس الاسطورة بث مباشر الدوري السعوي كورة لايف كورة أونلاين، ويعيش الهلال فترة جيدة من النتائج والآداء كان آخرها مباراة القادسية في الدوري والتي حسمها الهلال برباعية تلاها مباراته في بطولة كأس زايد أمام الاتحاد السكندري والتي أنهاها بثلاثية وضعت قدماً له في المربع الذهبي للبطولة، فهل سيستمر قطار الهلال في انطلاقه أم سيستفيق الاتحاد أمام المتصدر اليوم.

نتيجة المباراة:

تنطلق المباراة بعد قليل

الدقيقة 3: تمريرات في وسط ملعب الهلال وبداية تحضير هجمة

الدقيقة 10: تصويبة على مرمى الاتحاد ولكن فوق العارضة

الدقيقة 25: أوفسايد على لاعب الاتحاد منصور الحربي وأول هجمة للاتحاد

الدقيقة 40: تصويبة قوية على مرمى الاتحاد ولكن ضربة مرمى

نهاية الشوط الأول من المباراة

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 53: تصويبة من كنو فوق العارضة

الدقيقة 67: الهلال يتقدم بهدف بقدم لاعبه جوميز

الدقيقة 81: سالم الدوسري يتقدم للهلال بالهدف الثاني

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