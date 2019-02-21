مسلسل سرقت زوجي الحلقة 65 تطورات مثيرة في الأحداث

تبدأ الحلقة الـ 65 من مسلسل سرقت زوجي، بتأخير إيشان حفل الخطوبة وينتظر شخص خاص يقول هو الأهم بالنسبة له، حيث تدخل ميشتي ويطلب إيشان إذنها لتبادل الخواتم مع والدتها، فتسأله ميشتي إذا كان سيبقى أمها سعيدة ويجيب قائلا نعم.

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ترد عليه ميشتي بأنه يمكنه الزواج من أمها، بينما كونال يصل إلى مكان الخطوبة، في هذه الأثناء، بينما مولي وإيشان على وشك تبادل الخواتم ، ينطفئ الضوء.

بدوره، يسحب كونال أمه وهي مصدومة لرؤيته هناك، فقد طلبت منه الرحيل لكنه يرفض يسأل ماما هل ابنته ميشتي؛ لكنها تحاول الكذب وتقول إن مولي تبنت ميشتي بعد أن غادرت حياتها، وتطلب منه الذهاب من هناك كونال لا يصدق ماما.

في الوقت نفسه، تمكن إيشان من إصلاح مشكلة الضوء وتبادل الخواتم مع مولي، ويتحدث عن مولى أمام الضيوف، ويخبر الجميع أن مولي لديها قلب من الذهب وأنها شخص جميل. تفاصيل أخرى متوفرة في الحلقة المرفقة.