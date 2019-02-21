الجزائر: نتائج الحماية المدنية 2018-2019

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الخميس، عن نتائج مسابقة الحماية المدنية، وكذلك اسماء الناجحين في مسابقة الحماية المدنية 2018/2019، حيث أعلنت في وقت سابق عن اجراء مسابقة لتوظيف 2600 عون حماية من فئة الإناث والذكور على أساس الشهادات.

نتائج الحماية المدنية هنــا (فور صدورها)

وفي سياق متصل، تحتفل المديرية العامة للحماية المدنية، على غرار الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية بيومها العالمي، الذي يصادف الأول من مارس من كل عام.

وأوضحت المديرية أن هذا باختيار المنظمة الدولية للحماية المدنية، شعار كل سنة ، ويتمثل في الوقاية من مختلف الاخطار، كل سنة يتم استهداف فئة أو شريحة معينة من المجتمع، لتمرير الرسالة الوقائية وتكوين مجتمع آمن، يتحلى بثقافة الوقاية وكيفية التعامل مع الاخطار.