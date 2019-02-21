حمادة هلال يتزوج من ريهام منصور ضمن أحداث "ابن الأصول"

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تزوج الفنان ​حمادة هلال،​ من الممثلة رانيا منصور،​ ضمن أحداث مسلسل "ابن أصول" الذي من المقرر عرضه في السباق الدرامي لرمضان 2019، مع العلم أن الأحداث تشهد على طلاقهما السريع بسبب تدخّل والدته الدائم في حياته الخاصة.

هلال يجسد دور شاب ضعيف الشخصية اسمه ميشو، تسيطر والدته على كل تصرفاته، وهو ما يتسبب في انفصاله عن زوجته رحمة، وتجسد شخصيتها منصور، بعد العديد من المواقف الكوميدية.