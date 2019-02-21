كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمادة هلال يتزوج من ريهام منصور ضمن أحداث "ابن الأصول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تزوج الفنان حمادة هلال، من الممثلة رانيا منصور، ضمن أحداث مسلسل "ابن أصول" الذي من المقرر عرضه في السباق الدرامي لرمضان 2019، مع العلم أن الأحداث تشهد على طلاقهما السريع بسبب تدخّل والدته الدائم في حياته الخاصة.
هلال يجسد دور شاب ضعيف الشخصية اسمه ميشو، تسيطر والدته على كل تصرفاته، وهو ما يتسبب في انفصاله عن زوجته رحمة، وتجسد شخصيتها منصور، بعد العديد من المواقف الكوميدية.
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