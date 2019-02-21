تعرف “الأن” علي عدد المتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتين 2019 بلغ 430 ألف متقدم وموعد...

إنطلقت مسابقة التعيين المؤقت للمعلمين، لسد إحتياجات وزارة التربية والتعليم، من المعلمين علي مستوي الجمهورية، وحسب إحتياجات كل مديرية تعليمية وكل إدارة تعليمية علي مستوي الجمهورية، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب تسجيل البيانات، علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم، حيث أن المتقدم إلي موقع الوزارة، سيحصل علي الإستمارة الإلكترونية، ويتقدم إلي المديرية التعليمية والإدارة التابع لها بالمستندات المطلوبة.

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين لمسابقة التعيين المؤقت للمعلمين بلغ 430 ألف متقدم، وتقوم الوزارة بمتابعة الإدارات التعليمية التي بها عجز في المعلمين، ويتم فرز الطلبات المقدمة بمتابعة من الوزارة حتي يتم القضاء علي المحسوبية، والإختيار حسب الشروط الموضوعة بالمسابقة، علماً بأن العدد المطلوب 68 ألف معلم، وأنه سيتم إستلام العمل وتوقيع العقود بداية شهر مارس القادم.

قد أكد السيد وزير التربية والتعليم أنه سيتم مراسلة المتقدمين لمسابقة التعاقد بالتربية والتعليم الإسبوع المقبل من خلال رسائل إلكترونية علي البريد الإلكتروني في إستمارة التقديم الإلكترونية وذلك للمرحلة الأولي وهي مراجعة البيانات علي الإستمارة الإلكترونية وتطابقها مع المؤهلات المطلوبة مع تطابق الشروط المذكورة علي المتقدم

أكد مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم، بأن موعد إغلاق التقدم الإلكتروني، يوم الخميس الموافق 14/2/2019، ومد فترة التقدم اليدوي للأوراق المطلوبة حتي 21/2/2019، وسيتم فرز الأوراق لمعرفة تطابق المؤهلات مع الإستمارة الإلكترونية، وستعلن النتيجة آخر الشهر الحالي.

وقد أكد المصدر أن أسس الإختيار ستكون علي أن، المتقدم من أبناء الإدارة التعليمية المطلوب فيها التخصص المتعاقد عليه، وإختيار التقدير الأعلي، ثم إختيار المؤهل الأعلي في حالة التساوي في التقدير، وهي حصول المتقدم علي الماجستير أو الدكتوراه، ثم الأكبر سناً.

وقد أكد المصدر علي أن الأوراق المطلوبة هي (شهادة المؤهل -شهادة الميلاد- صورة بطاقة الرقم القومي-صحيفة الحالة الجنائية-شهادة الخدمة العسكرية للذكور-شهادة الخدمة العامة للإناث-شهادة الدبلومة التربوية).

نتابع معكم كل جديد علي موقعنا، لمعرفة شروط ومواعيد الإختبارات للمتقدمين، وميعاد إستلام العمل بالمدارس التي بها عجز في تخصصات مختلفة، ولمعرفة التفاصيل نرجو الدخول علي الرابط المذكور بالمقالة، والخاص بوزارة التربية والتعليم.

وأضاف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه سوف يتم تشكيل لجان، تشرف علي عملية إختيار المتقدمين للمسابقة، وتكون موزعة علي مديريات التربية والتعليم علي مستوي الجمهورية، وأن هذه اللجان تابعة للوزارة تبعية مباشرة، وذلك لضمان الشفافية التامة والحيادية في الإختيار.

أهم الشروط الخاصة للتقدم لمسابقة التعيين بالتربية والتعليم 2019

وذكر المصدر أن هناك أسس للمفاضلة، علي رأسها التقدير العام- النسبة المئويةللنجاح- المؤهل الأعلي سواء ماجستير أو دكتوراه- أقدمية التخرج- المؤهل التربوي ويعتبر هذا الشرط الأساسي، للتقدم للمسابقة بالإضافة لمحل الإقامة، حيث سيكون الإختيار للمعلم في محيط إدارته التعليمية.

ولمعرفة شروط المسابقة 2019 والتقدم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من هنا

وذكر المصدر بوزارة التربية والتعليم، أن التعاقد لمدة ثلاثة أشهر، ينتهي بنهاية الفصل الدراسي الثاني 2019، وأن المرتب المتوقع في حدود 1000 جنيه، وإستلام العمل في بداية مارس 2019 بعد الإنتهاء من إختبارات القبول، ومن المتوقع أن تصل أعداد المقبولين 60 ألف معلم، لسد إحتياجات الوزارة، والتقدم للمسابقة مستمر لمدة أسبوع.