وفاة أحد أثقل شباب العالم

توفي الأحد، أحد أثقل شباب العالم، الأمريكي شون ميليكين عن عمر يناهز 29 عاما، بعد حياة كان ملؤها المعاناة والألم، في إحدى مستشفيات ولاية تكساس.

ونقل موقع "سكاي نيوز" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قول والده" :" كان (ابني) يعاني من مشكلات في تنفسه يوم الأحد، وتمكنوا من انعاشه، وبعد فترة قصيرة توقف قلبه"، مضيفا "كان رجلا صالحا، له قلب طيب".

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد عانى شون، البالغ من العمر 29 عاما، من مضاعفات عدوى ألمت به، أدخل على أثرها المستشفى، لتتدهور حياته هناك، وصولا إلى رحيله.

وبلغ وزن الشاب الراحل نحو 408 كيلوغراما، علما أنه بدأ يعاني من مشكلة الوزن المفرط منذ طفولته، وخرجت عن السيطرة بعدما انفصل والداه.

وظهر ميليكين الابن في برنامج تلفزيوني عام 2016، حيث كان وزنه يصل إلى 272 كيلوغراما، ليروي تفاصيل حياته التي أصبحت جحيما بسبب السمنة، علما بأنه لم يكن قادرا على الوقوف أكثر من 30 ثانية متواصلة أثناء تصوير البرنامج.

وأصبح طريح الفراش بعدما وصل وزنه أثناء السنة الأولى من المدرسة الثانوية 181 كيلوغراما.

وقال في مقابلة صحفية لاحقا: "عندما أستيقظ كل صباح، علي أن أواجه حقيقة ما أصبحت عليه حياتي. أنا كبير جدا وبالكاد أستطيع أن أتحرك. كل ما أستطيع القيام به الذهاب إلى الحمام".

يذكر أنه شهد العالم العربي، حالة مماثلة عام 2017، إذ توفيت المصرية إيمان عبد العاطي التي يعتقد أنها كانت أثقل امرأة في العالم حينها، بعد معاناة طويلة مع تداعيات الزيادة الهائلة في وزنها.