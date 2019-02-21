رابط “دعمك” للخبز بالاسم| التسجيل المباشرعلى da3mak.jo للمواطن الأردني 2019 مع كافة...

تبدأ الحكومة الأردنية، وزارة التموين، بفتح رابط مباشر لاستعلام المواطن عن دعم الخبز والتسجيل الإلكتروني للبيانات وعدد أفراد الأسرة، عبر موقع da3mak.jo، ويأتي في إطار المملكة لتحقيق القدر الأكبر من العدالة الاجتماعية ونشر دعم المواطن للسلع الأساسية،بواقع 33 دينار للفرد، ومنها رغيف الخبز، ونعرض عليكم رابط مباشر للتسجيل والاستعلام عن دعم الخبز، ومتابعة لكافة ما يرد من اخبار. رابط دعم الخبز بالاسم

رابط دعم الخبز بالاسم

أعلنت وزارة التموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، بشكل رسمي، تنفيذ قرارات دعم الخبز للمواطن الأردني، والذي يقوم بتسجيل بياناته الشخصية وبيانات الأسرة عبر رابط وزارة التموين الأردنية لدعم الخبز، في إطار الاصلاحات المعيشية وتطبيق الدعم العام للمواطن الأردني للسلع الأساسية، ومنها تحسين نظام دعم الخبز، والذي من المقرر، كما أعلنت وزارة التموين، أن يبدأ التسجيل الأربعاء 20 فبراير 2019، 20 شباط، وهذا ما قام بالإعلان عنه المتحدث الرسمي باسم دائرة ضريبة الدخل، السيد موسى الطروانه، وهو موعد بداية استقبال الطلبات.

الفئات المستحقة لدعم الخبز والمستثناة

كما أعلن السيد الطروانه، أن جميع الفئات المجتمعية لها الحق في تلقي الدعم من المملكة إلا الفئات المستثناة من هذا الدعم، وهي:

موظفي القطاع الحكومي الأردني.

موظفي القطاع الأمني.

المتقاعدين من المدنيين.

العاملين بالقطاع العسكري.

متقاعدي الضمان الاجتماعي

ويتم استثناء تلك الفئات من الدعم لحصولها على الدعم بشكل مباشر لهم، من خلال رواتبهم.

كيفية تسجيل طلبات دعم الخبز

الدخول على رابط وزارة التموين لدعم الخبز. تسجيل الرقم المدني لطالبي الدعم، موجود في دفتر العائلة. إدخال رمز التحقق. اضغط استعلام.

نظام الدعم الأردني

تقوم المملكة بصرف دعم للمواطن بواقع 27 دينارا للفرد، ويتم صرف الفئات المعيّنة للخبز بواقع 33 دينارا للفرد، بعد استثناء عدد من الفئات من هذا الدعم، وقد أقرت المملكة هذا النظام في 2018 للأسر الأردنية التي لا يزيد دخلها السنوي عن 12 ألف دينار لعدد الأفراد، بواقع 6000 دينار للفرد بالعام الواحد.

تحديث: تم فتح باب التسجيل في موقع دعمك لدعم الخبز، للمواطنين الأردنيين، كما تم تخصيص تسجيل لمواطني غزة بالموقع، على أن يتم إغلاق التسجيل في وقت لاحق ومراجعة البيانات المقدمة من المواطنين تمهيدا لقبول دعم الخبر بحوالي 33 دينار كويتي للفرد.