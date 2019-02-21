موعد تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي .. تعرف على الإطار الزمني

موعد تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي يتسائل عنه أولياء الأمور والمعلمين والطلب وقد بدأت وزارة التربية والتعليم المرحلة الأولي من توريع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي مع بداية الفصل الدراسي الثاني وذلك في 20 محافظة ومديرية تعليمية في إطار خطة زمنية حتى يحصل الطلاب والمعلمين على التابلت في مختلف محافظات الجمهورية تباعًا حتى يتم الاستفادة من المنظومة التعليمية بشكلها الحديث وأساليبها المتطورة والتى تهدف إلى رفع الكفاءة التعليمية وتطوير مهارات الطلاب وزيادة خبرة المعلمين، وفي سياق الحديث عن موعد تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي نعرض المحافظات التى تم تسليم الجهاز اللوحى فيها وعددهم.

تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

بدأت الوزارة تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في 20 محافظة بمختلف إداراتهم التعليمية كما ذكرنا، وكان عدد الأجهزة في المحافظات كالتالي:

(91572) في القاهرة، (7919 جهاز) في الإسماعيلية، (5682) في بور سعيد، (4075) السويس، (1863) مرسي مطروح ، (3300) في شمال سيناء، (2601) في الوادي الجديد (6349) في الأقصر، (832) جنوب سيناء، (2885) في البحر الأحمر، (7289) في أسوان (14841) في الفيوم، (16643) في بنى سويف، (16353) في قنا، (45349) في الإسكندرية والمنيا (29854) وأسيوط (24801) وفي الشرقية (50017) ودمياط (12582)، (21137) في سوهاج.

موعد تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن موعد تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي يعنى الانطلاقة الحقيقية لحلم تطوير التعليم في مصر بكافة مستوياته بداية من رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي حتى نهاية التعليم الأساسي في مصر، وذلك بكم هائل من المعلومات متوفرة على بنك المعرفة الذى يضم عددًا لاحصر له من المراجع والدوريات والمالتي ميديا المعرفية والتعليمية.

يستطيع كافة الطلاب والمعلمين فور استلام التابلت تسجيل الدخول على بنك المعرفة من هنا

من أجل الاستخدام الأمثل لمعلومات بنك المعرفة وإدارة التعليم عليه، فضلا عن إمكانية التفاعل مع الوزارة والحديث عن تجربتهم الأولى باستخدام التابلت وتوضيح اى مشكلة تواجهم في التصفح عليه والعمل على حلها بكل سهولة.

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وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي قد نفي أمس ما تم تداولة بشأن ارتباط تسليم التابلت للطلاب بمدي دفع الطلاب للمصروفات الدراسية، مؤكرا أنه لا يوجد ارتباط بين الأمريين.