سعر الذهب اليوم الخميس 21 فبراير 2019 في محلات الصاغة وتحديث مستمر لأسعار القوائم

نقدم لكم الآن تقرير عن أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 21 فبراير 2019، هناك اضطرابات وعدم استقرار في سعر الذهب في الفترة الأخيرة بين صعود وهبوط، وهناك حالة من هبوط الأسعار في الأيام الأخيرة في سعر المعدن النفيس،وتتأثر أسعار الذهب في مصر لعدة أسباب منها سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء، وسعر أوقية الذهب عالمياً وأيضاً عامل العرض والطلب له تأثير في تحديد سعر الجرام.

إقبال المصريين على الذهب لا يتوقف، فمع ارتفاع السعر والحالة الاقتصادية التي يعاني منها الكثير من الشعب المصري فهناك عادات وتقاليد لا يمكن التغافل عنها مثل شراء الذهب من أجل الزواج، كما أن الذهب شراءه يمثل مأمن للكثير من تغيير سعر العملة، فالكثير يتجه لشراء الذهب والاحتفاظ به، نظراً لأنه يمثل القيمة الحقيقة للأموال حتى مع مرور الزمن.

أسعار الذهب اليوم

جرام عيار 18 565 جنيهاً جرام عيار 21 658 جنيهاً جرام عيار 24 752 جنيهاً الجنية الذهب 5264 جنيهاً

وبات سعر الأوقية العالمي هو 1344 دولاراً، ومن المحتمل أن يشهد سعر الجرام للمعدن الأصفر تحركات بسيطة خلال الساعات المقبلة، وسنكون معكم بشكل مستمر إذا حدث أي جديد.

توقعات باستمرار صعود سعر المعدن النفيس في السوق المحلي بكافة محافظات الجمهورية، إذا حدث أي تغييرات بالأسعار ستكون متاحة معنا.