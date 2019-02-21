سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 21 فبراير 2019 جميع الشركات وحالة ثبات في اسعار الطن

نعرض لكم أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس 21 فبراير 2019، وتشهد أسعار الحديد المسلح ومواد البناء عامة أستقرار كبير في الفترة الأخيرة، قد يكون هذا الاستقرار ناتج عن استقرار كبير في أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري بالبنوك، ويبلغ متوسط سعر طن الحديد في الشركات المنتجة له في مصر 11650 جنيه، مع أختلاف السعر من شركة إلى أخرى.

سعر طن الأسمنت في مصر انخفض خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، هذا الانخفاض ناتج عن قلة الطلب في السوق المصري وهو ما اجبر الشركات المصنعة للأسمنت في مصر في تخفيض سعره اكثر من مرة، وخلال شهر أكتوبر فقط هبط سعر الطن للأسمنت في جميع الشركات اكثر من 100 جنيه، وكانت الأسعار قد ارتفعت بشكل ملحوظ في بداية العالم 2018 ونهاية عام 2017، إلا أن الأسعار تتجه حالياً إلى الهبوط.

سعر الحديد في مصر

اسم الشركة سعر الطن بالجنيه حديد عز 11.750 حديد المصريين 11600 الكومي 11430 حديد بشاي 11650 العتال 11550 عطية 11600 الجيوشي 11500

سعر الأسمنت في مصر

اسم الشركة سعر الطن بالجنيه الشركة العربية للأسمنت 828 أسمنت النهضة 800 أسمنت السويدي 840 السويس للأسمنت 813 أسمنت بورتلاند 823 أسمنت العريش 813

انخفاض القوة الشرائية وراء الثبات الملحوظ في أسعار الأسمنت أو الحديد المسلح في الكثير من المصانع، ولكن من الممكن أن يتغير ذلك في غضون الساعات المقبلة، أسعار الحديد تشهد استقرار وثبات ملحوظ في الأسعار، أما الأسمنت فالأسعار تغيرت في بعض الشركات بين صعود وهبوط واستقرت في شركات أخرى.

توقعات ارتفاع سعر الحديد فبراير 2019

يتوقع التجار ارتفاع أسعار الحديد خلال الفترة القادمة من شهر فبراير الحالي بعد زيادة الأسعار العالمية لخام البليت والذي يستخدم في صناعة الحديد، مشيرين إلى أن حالة الركود التي يشهدها سوق الحديد في مصر هي من منعت المصانع والشركات المحلية من رفع الأسعار بشكل فوري، والانتظار حتى نهاية الشهر الحالي.

ويتم تغيير أسعار الجداول أعلاه في نهاية كل يوم، وذلك حال وجود تغييرات في قوائم أسعار الشركات.

لاتزال حالة الاستقرار تسيطر بشكل ملحوظ على أسعار مواد البناء في الأسواق المحلية المصرية حتي الآن وإذا حدث جديد سنوضح من خلال تلك المقالة.