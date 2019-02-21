كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويتية حياة الفهد تبدأ تصوير دورها في مسلسها الخليجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، لوكيشن مسلسل "حدود الشر"، لتصوير مشاهدها في المسلسل المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل على القنوات الخليجية.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى إنسانى، عندما كان الكويتيون لهم مصالح وأراض وبساتين فى مدينة أبو الخصيب بالبصرة العراقية، حيث يسافرون إلى هناك ويجلبون معهم كل الخير من تمور وحصران.

كما يطرح المسلسل، قضية رغبة الأبناء فى السفر للخارج لاستكمال دراستهم وارتباط الآباء بمصالح تجارية في دول أخرى وتأثير السفر المتكرر على استقرار الأسرة.

مسلسل "حدود الشر" من تأليف محمد النشمى، إخراج أحمد دعيبس، بطولة حياة الفهد، أحمد الجسمى، انتصار الشراح، باسم عبدالأمير، ميس كمر، شيماء على، هبة الدرى، هنادى الكندرى، محمد عاشور، عبد العزيز النصار، فهد باسم وغيرهم من النجوم.