نقدم لكم سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21-2-2019 في البنوك والسوق السوداء، حيث يلقى سعر الريال السعودي في مصر اهتماماً كبيراً من جانب المواطنين، لأن الريال السعودي التي يتم تداولها في مصر، ولذلك البحث عنه في مصر دائم بشكل مستمر، حيث أن مصر هي أكثر الدول من حيث عدد الحجاج والمعتمرين كل سنة، كما توجد جالية مصرية قوية تعمل في المملكة، وتعد من أكبر الجاليات الأجنبية في السعودية، وأسعار الريال السعودي تختلف من بنك إلى آخر، ويرجع هذا إلى أن الأسعار يتم تحديدها في كل بنك بناء على آلية العرض والطلب، والتي تختلف من بنك إلى آخر، وبالتالي تتسبب في اختلاف الأسعار، لكن تلك الاختلافات تكون طفيفة جدا لا تتجاوز بضع قروش.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21-2-2019

تعيش العملة السعودية حالة من الاستقرار في البنوك المصرية، وذلك مع انتهاء موسم الحج، فأصبحت حاله العرض والطلب في سوق العملات المصري في معدلها الطبيعي، وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 4.67 للشراء، بينما سعر البيع 4.70 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار الريال السعودي في جميع البنوك العامة والخاصة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.68 البنك المصرى الخليجى أقل سعر للبيع: 4.68 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك المصرى الخليجى 4.68 4.70 16 ساعة بنك عودة 4.67 4.70 يومين المصرف العربى الدولى 4.67 4.70 يوم واحد بنك مصر 4.67 4.69 يومين البنك الأهلي المصري 4.67 4.70 7 أيام بنك بلوم 4.67 4.70 24 دقيقة البنك المركزى المصرى 4.67 4.70 10 ساعات بنك قناة السويس 4.66 4.70 17 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 4.66 4.70 يومين اتش اس بى سى HSBC 4.66 4.69 يوم واحد البنك التجاري الدولي (CIB) 4.66 4.70 15 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 4.66 4.70 يوم واحد بنك المشرق 4.65 4.70 12 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.65 4.70 10 ساعات البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.65 4.70 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.65 4.70 3 أيام كريدى أجريكول 4.65 4.70 13 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 4.65 4.71 14 ساعة المصرف المتحد 4.64 4.70 16 ساعة البنك العقاري المصري العربي 4.64 4.73 14 ساعة بنك مصر إيران التنمية 4.64 4.70 3 أيام البنك الأهلى اليونانى 4.64 4.70 يومين بنك التنمية الصناعية 4.64 4.70 14 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 4.64 4.69 3 أيام بنك الإسكندرية 4.63 4.68 4 أيام بنك التعمير والإسكان 4.60 4.71 3 أيام بنك البركة 4.60 4.74 يومين

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

يختلف سعر الريال السعودي في السوق السوداء ولدى تجار العملة عن السعر الرسمي في البنوك المصرية، وذلك لأن تجار العملة السعودية يستغلون حاجة المواطنين لتلك العملة، وبالتالي يقومون برفع سعر البيع والشراء، وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء مبلغ 4.75 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 4.78 جنيه، وذلك بفارق 3 قروش عن السعر في البنوك الحكومية. سعر الريال السعودي اليوم

توقعات سعر الريال السعودي خلال الفترة القادمة

منذ قرار البنك المركزي عام 2016 بتعويم الدولار في البنوك المصرية وبالتالي تعويم جميع العملات العربية والأجنبية، أصبحت أسعار الريال السعودي تخضع لقانون العرض والطلب، فمع ارتفاع الطلب على الريال السعودي في وقت الحج والعمرة، يرتفع السعر ارتفاعاً طفيفاً، ويعاود التراجع مع تراجع الطلبات عليه، لذلك فالسعر متذبذب ومعرض للتغير في أي وقت ولا يمكن توقعه سواء في البنوك أو السوق السوداء.

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سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21-2-2019 في البنك المصري الخليجي 4.68 للشراء، بينما بلغ سعر البيع 4.70 جنيه، فيما بلغ سعر الشراء في البنك المصري لتنمية الصادرات 4.65، وسجل سعر البيع 4.70 جنيه، والريال السعودي من أهم العملات الموجودة في السوق، ولذلك البحث عنه في مصر دائم بشكل مستمر، وذلك بسبب التحويلات القادمة من العاملين بالخارج في مواسم الحج والعمرة، ومن أسباب هذا الاستقرار النسبي هو عجز الموازنة السعودية، وانخفاض سعر البترول عالمياً، تابعوا معنا سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية.

نرحب بتعليقاتكم أسفل المقال بتوقعاتكم لسعر الريال السعودي في مصر خلال الأيام المقبلة.