كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. للحلقة 136 مترجمة على قناة تي آر تي أرطغرل 136 الجزء الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر الجمهور العربي والإسلامي بلهفة شديدة موعد الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس، والتي سيتم فيها ارطغرل بانقاذ عثمان بمساعدة بامسي وتورغوت وعبد الرحمن، كما سقوم ارطغرل باستعادة قبيلة الكاي من يد المغول، ومن المتوقع أن تزداد وتيرة الأحداث خلال الحلقة 136، حيث سنتعرف على مصير الاتفاق مع دراغوس.

ويقدم موقع "الخليج 365 الفني" لمتابعيه البث المباشر للحلقة 136 مترجم، من المسلسل ونتابع معكم أحداث الحلقة 136 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس، والتي ينتظرها الكثير من عشاق هذا المسلسل التركي التاريخي الرائع، والذي نال إعجاب الجميع منذ بداية عرض أولي حلقات المسلسل في عام 2014، حيث يحكي المسلسل قصة حياة الغازي التاريخي ارطغرل بن سليمان شاه ومحاولاته المستمرة للقضاء على المغول والصليبيين من أجل تأسيس الدولة التركية.

ويتم عرض مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 136 على قناة تي ار تي التركية مساء اليوم الأربعاء الموافق 20-2-2019 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، حيث يترقب الجميع موعد إذاعة ارطغرل 136 الجزء الخامس، والذي يحمل الكثير من الأحداث الشيقة والمثيرة.

يتم عرض مسلسل ارطغرل الحلقة 136 مترجم علي موقع النور عقب نهاية أحداث الحلقة بقليل، حيث يعد موقع النور من أهم المواقع الناقلة لأحداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس مترجم.