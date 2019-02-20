الآن بث حصرى مباشر مسلسل قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul الحلقة 136 موقع النور

شاهد الآن الحلقة 136 من الجزء الخامس لمسلسل قيامة أرطغرل كاملة Diriliş Ertuğrul، و التى يشاهده العديد من االأشخاص عبر قناة trt1 التركيه، و تنقله العديد من المحطات التليفزيونية و العربية، مثل قناة اليرموك و قناة دعوة و قناة القدس، و العديد من القنوات الأخرى، و يتم ترجمة حلقات المسلسل كل اسبوع للعديد من اللغات منها اللغة العربية، حيث يتم ترجمته عن طريق موقع النور، المسلسل نال شعبية كبيرة رغم أنه مسلسل تاريخى، الا أن أن تأليفه و اخراجه و المجهود الذى بذل فيه، جعله محط أنظار الملايين، و ينتظرون كل أسبوع الحلقة الجديدة منه.

بث مباشر الحلقة 136 من الجزء الخامس لمسلسل قيامة أرطغرل كاملة Diriliş Ertuğrul

ننقل لكم بعد قليل بث مباشر لجميع أحداث الحلقة 136 من المسلسل التركى قيامة أرطغرلعرض”.. مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 136

شاهد الليلة العرض الأول من مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 136

بث مباشر الآن من الحلقة 136 من قيامة أرطغرل،و تبدأ الحلقة بمحاولة أرطغرل افاقة عثمان، و محاولة هروب عثمان، تتعرض الام هايماه للتهديد بسبب هروب سليمان، و تقوم ابليغنى بتهريب عثمان، و يهرب سليمان خارج القبيلة بعد اختباؤه فى صندوق، و نشاهد رجال أرطغرل قد نجحوا فى قتل الجنود المغول الذين أتوا الى المكان الذى قد تم اختطاف عثمان فيه، و يتفاجىء الينجاك بمساعدة أورانوس لأرطغرل، و يحدث هجوم على المغول من أرطغرل، و قتل صوبتاى مساعد الينجاك