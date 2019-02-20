بالأسماء: نتائج مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الابل 1440

أسدلت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، يوم الأربعاء، الستار عن نتائج شوط فرديات الجل للون الصفر.

وأوضحت لجنة التحكيم أن "لطامة" العائدة ملكيتها إلى هلال بن دغيثر العتيبي بالمركز الأول، فيما حصد دبوس الدبوس المركز الثاني، وحقق علوش العجمي المركز الثالث.

وحسب لجنة التحكيم، فقد حقق هلال العتيبي المركز الرابع أيضًا بفرديته "الشامخة"، وحل خامسًا شبنان الدوسري.

وفي غضون ذلك، تستعد فرديات الجل للون المجاهيم لخوض غمار المنافسة النهائية أمام لجان التحكيم بعد أن تجاوزت اللجان الطبية وكشف العبث يوم أمس.

واستقبلت اللجان الأولية اليوم فرديات الجل للون الوضح، وتستعد لكشف اللجان الطبية.

يشار إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل هو مهرجان سنوي ثقافي واقتصادي ورياضي وترفيهي يقام في المملكة العربية السعودية برعايةٍ ملكية.

ويرمى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، وتوفير وجهة ثقافية وسياحية ورياضية وترفيهية واقتصادية عن الإبل وتراثها.