مسلسل ارطغرل الحلقة 136 الجزء الخامس مترجم

تجري الاستعدادات خلال هذه الأيام، للبدء في تصوير مسلسل "قيامة عثمان" الذي يتبع مسلسل "قيامة ارطغرل" ويعرض الجزء الخامس منه حاليًا، حيث بدأت بعض الأسماء في الظهور وإثارة العديد من التساؤلات في الشارع العربي.

الحلقة 136 هنــا

ويشارك الفنان التركي الشهير بوراك أوزجفيت، بدور "عثمان غازي" مؤسس الدولة التي امتدت ستة قرون، حيث يقوم بوراك حاليًا بقراءة السيناريو الموكل إليه، للبدء في التصوير قريبًا بمشاركة كوكبة من النجوم الأتراك.

وتحدثت بعض المصادر المقربة من أسرة العمل، أن هناك مجموعة من أبطال مسلسل قيامة ارطغرل، سيستمرون في السلسلة الجديدة "قيامة عثمان"، من أبرز هذه الأسماء الفنان ميليه اوزدوغان والمعروف بدور “سامسا ألب” والذي انتهى دوره في أرطغرل، إلا أنه سيعود ليلعب دور أحد المحاربين تحت إمرة عثمان غازي.

كما سيشارك الممثلان الشابان غوندوز بي وسافجي بي ولدا أرطغرل و الأخوان الكبيران لعثمان واللذان سيستمران في المسلسل ليحاربا إلى جانب أخيهما عثمان غازي، بالاضافة إلى تورغوت الب والذي سيؤدي العديد من المهام في عهد عثمان غازي ولد السيد أرطغرل.

وتشير التوقعات إلى أن بطل المسلسل الجديد "قيامة عثمان غازي"، سيقدم عرضاً كاملًا لمسيرة التأسيس التي عاشتها الإمبراطورية العثمانية والتي بدأها والده أرطغرل في مواجه المغول والصليبيين في عدة معارك وملاحم تاريخية.