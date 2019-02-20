مسلسل أبو العروسة الحلقة 97 - متعة بلا حدود

يكثف المخرج المصري كمال منصور من ساعات تصويره في مسلسل "​أبو العروسة​" الجزء الثاني، حتى وصلت الى 17 ساعة متصلة يوميا، وتشير المعلومات الواردة أن التصوير سينتهي في أوائل شهر اذار مارس المقبل.

الحلقة ستكون متوفرة يوم السبت الساعة الثامنة مساءً

وتدور أحداث المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظراً لإختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيّرت في الفترة الأخيرة.

يشار إلى أن العمل أعطى انطباعا جيدا عن الأسرة المصرية، حيث قال البعض: "إحنا عايزين الدراما المصرية تستمر وتقدم مسلسلات بنفس المستوى"، وأضاف آخرون: "أن الدراما المصرية من الممكن أن تنافس الدراما التركية".

مسلسل ابو العروسة من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقي، نيرمين الفقي، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازي، وكارولين عزمي، وكوكبة أخرى من نجوم الشاشة المصرية.