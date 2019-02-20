تردد مشاهدة ارطغرل 136 مباشر عبر قناة تي آر تي واليرموك | ارطغرل 136 إنقاذ عثمان وإصابة أرطغرل أبرز...

الحلقة 136 من ارطغرل في موسمه الخامس التي ينتظرها عشاق الدراما التركية، 136 من المسلسل التركي الشهر قيامة ارطغرل ينتظرها الآلاف من المشاهدين والتي من المقرر إذاعتها مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 فبراير، وذلك بعد أن يتم عرض الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس علي قناة تي آر تي التركية ، ارطغرل 136 على trt1 التركية – تي آر تي1 اليوم في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا، وبعدها بساعتين يتم عرضها على موقع النور مترجمة للغة العربية وتشهد اقبالا كبيرًا على مشاهدة الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس، وينتظر الجمهور مشاهدة ارطغرل 136 بث مباشر علي قناة تي آر تي وموقع النور اليوم كما ستذاع الحلقة 136 من ارطغرل غدا الخميس علي قناة دعوة واليرموك .

مشاهدة ارطغرل 136 مباشر عبر تي آر تي

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ويتعتر مسلسل “قيامة أرطغرل” من أكثر المسلسلات التركية وأعلاها مشاهدة في الدول العربية، حيث يتزايد البحث في جميع بلدان العالم عن حلقات مسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس، لمتابعة أحداث المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل، وذلك بعد ان امتلات الحلاقات الماضية من المسلسل بالعديد من الأحداث المثيرة.

وحصد المسلسل نسب مشاهدة عالية وخاصة فى البلدان العربية والإسلامية والتى جعلت الملايين من المشاهدين يرصدون جميع حلقات المسلسل التريخي قيامة ارطغرل فمن المتوقع أن يشهد الجزء الخامس الكثير من الأحداث الساخنة والحاسمة.مشاهدة ارطغرل 136 مباشر عبر تي آر تي

القنوات الناقلة لارطغرل 136 الجزء الخامس

القناة التركية “تي آر تي”

قناة دعوة

قناة اليرموك

قناة وطن

قناة الشرق

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تحتوي الحلقة 136على مشاهد إثارة ينتظرها الجمهور ضد المغول الذين أحتلوا الأراضي التركية بما فيهم سوغوت التي يحكمها أرطغرل وذلك بعد أن قتلوا الكثير من سادة القبائل التركية الذين أعترضوا على الهجوم وخطف عثمان ابن ارطغرل .