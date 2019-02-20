“شاهد الدراما التاريخية أرطغل” الحلقة 136 مترجم الموسم الخامس عبر التسجيل بموقع النور...

عودة جديدة ممتعة لأحداث مليئة بالإثارة والتشويق مع الجزء الخامس من مسلسل التركي قيامة ارطغرل المنتظر من عشاقه منذ انتهاء الجزء الرابع لمواصلة سلسلة الدراما التاريخية التركية في جميع أنحاء العالم، فمن المعروف أن ارطغرل هو مسلسل اكتسب حاصلة كبيرة من متابعيه وليس على مستوي الوطن العربي فقط نتحدث، بل عالمياً وأصبح ينتظره الملايين أسبوعياً لحين عرض حلقاته المتتالية عبر موقع النور الذي يملك حقوق ملكيه عرض مسلسل ارطغرل بجانب العديد من القنوات كقناة تي أر تي التركية وقناة دعوة وقناة وطن ولأهمية متابعة الحلقة 135 قيامة ارطغرل الجزء 5 التي تعد من أكثر الحلقات تشويقاً فمن المقرر يتم أستكمال اعرض الحلقة 135 في نفس الموعد من الأسبوع المقبل، ونستعرض لكم خلال السطور التالية تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس .مسلسل قيامة أرطغرل

أرطغرل الموسم الخامس الحلقة 136

قيامة ارطغرل حصد الكثير من الجوائز وليس على مستوى المتقن بالتمثيل والإخراج إنما هو عمل متكامل من حيث المؤثرات الموسيقية التي تنتقل بالمشاهد إلى عالم ارطغرل للقرن 13 الميلادي منذ بداية الحلقة وحتى العودة به مع نهاية العرض وكذلك أداء فريق العمل المميز والانتقال بك من شخصية إلى أخرى مع دراما منسقة ممزوجة بواقع تاريخي، قيامة ارطغرل تروي قصة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية الشجاع الذي تصدى دون تراجع للمغول بجانب من صراعات وخيانات يتلقاها ارطغرل محاولاً تحقيق (الحق -العدل -المرحمة) .

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب 1 TRT التركية 11042 8400 عمودي وطن 11012 27500 افقي دعوة 10727 27500 افقي

الحلقة 136 من مسلسل قيامة أرطغرل عبر موقع النور

أسماء أبطال مسلسل قيامة قيامة أرطغرل الحقيقي وبالعمل

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قام بدور أرطغرل (إنجين ألتان دوزياتان) .

قام بدور محي الدين بن عربي (عثمان سويكوت).

قام بدور نويان(باريش باغجي).

قام بدور تيتوس(سيردار دينيز) .

قام بدور تورغوت ألب(جنكيز جوشكون) .

قام بدور سليمان شاه(سردار غوكهان) .

قامت بدور دوغان ألب(جافيت شاتين) .

قامت بدور حليمة خاتون(إسراء بيلجيتش) .

قام بدور بامسي ألب (نور الدين سونماز) .النور

لمحة عن أحداث مجمعة من مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس

بدء الجزء الخامس بأحداث مليئة بالقوة والتشويق والذي يعرض الآن على قناة تي أر تي التركية وموقع النور، والإعادة على قناة وطن يوم الخميس، وقد كانت الأحداث بالحلقات الماضية منح من خلالها أرطغرل لقب القائد وامتلك القوس الذهبي، وبأول اجتماعاته باللحي البيضاء علم أن السلطان غياث الدين معه خطة سرية وضعها بصندوق داخل القصر فذهب ارطغرل للقصر برفقة جنوده للحصول على الخطة منه بأي وسيلة تستدعي.

الحلقة 136ارطغرل عبر موقع النور والتي تعرض مترجمة على قناة تي أر تي الأولي التركية على موقع النور والإعادة باليوم التالي على قناة وطن، وتنساق أحداث الحلقة من مسلسل قيامة ارطغرل حول مفاجآت عديدة تكون السبب في تغيير توقعات الكثيرين من متابعي المسلسل الأكثر شهر بالعالم قيامة أرطغرل، ونستعرض معكم الآن قبل عرض الحلقة رقم 136 على قناة تي أر تي التركية لمحة مختصرة حول الحلقات السابقة عقب خروج غوندوز من مخبأه والذهاب إلى الغابة بينما تلاحقه “ايلبيلغي” إلى هناك وتمسك به ولا تري أمام عيناها إلا الثأر لأبيها، ولكن تحمل الحلقة دليل براءة غوندوز وسر الصندوق، بجانب نشاهد ارطغرل اليوم كيف يستطيع إنقاذ إيلبيلغي من الأسر من خلال إقامة اتفاق مع أورانوس ، علاوة على خطف عثمان أبنه وهجوم المغول على قبيلته.