مسلسل ارطغرل الحلقة 136 مدبلج بث مباشر..مسلسل ارطغرل حلقة 136 ..قيامه ارطغرل الجزء الخامس الحلقه 136 ..ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 136 موقع النور

نقدم لكم من خلال هذا الموضوع مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 136 مدبلج بث مباشر، والتي من المترقب إذاعتها على موقع النور الإلكتروني مساء اليوم الأربعاء وتحديداً في تمام الساعة السابعة مساء، وبالرغم من توافر العديد من ترددات قناة TRT 1 الناقلة للحلقة رسميا، إلا أنها لا تعمل على العديد من الريسفرات نظراً لاختلاف القمر الصناعي.

اونلاين شاهد بث مباشر مسلسل ارطغرل 136 مترجمة، بعدما حقق هذا المكسلسل نجاحًا كبيراً منذ 2014 وتتوالى الأجزاء في العرض، إلا أن الأنباء تؤكد عدم وجود جزء سادس، وأن الجزء الخامس هو الأخير، حيث أن تدور أحداث ارطغرل في التحدث عن قصة غازي مسلم تركي الأصل، عاش في القرن الثالث عشر الميلادي، ويتنافس في تلك الأثناء كل من الروم والمغول على الحكم خاصة مع ضعف الدولة العباسية، ويواجه ارطغرل تلك الصراعات ويرفع راية العدل في الأحداث المقبلة.

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الملاحم التاريخية هي أكثر ما يميز ارطغرل 136 فضلاً عن نهاية الأم هايماه، حيث أن نهايات المسلسل غير متوقعة بالنسبة لبداياته، وخير مثال على ذلك هو وفاة أومور في ثالث حلقات الجزء الخامس، على أن تمتلاً حلقة ارطغرل اليوم بالأحداث الشيقة للغاية، فمنها على سبيل المثال لا الحصر أسر حاكم بلجيكا وبذلك يستعد ارطغرل لفتحها، واكتشاف خيانة سعد الدين كوبيك على يد ماريا.

مسلسل ارطغرل الحلقة 136 مدبلج بث مباشر

تعمل قناة تي آر تي على بث مباشر مسلسل ارطغرل الحلقة 136 مدبلج للعربية، خصوصًَا أن الحلقة القادمة تُعد مكمن الخطر على ارطغرل ورفاقه، وسط توقعات من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقيام الينجاك بإلقاء السهم على ارطغرل، وتساءل الناس عن حقيقة موت صارابوتي، متوقعين أيضًا بقيام سيبوتاي بعمل كارثة كبرى، فيما طالب المشاهدون بعرض حلقتين في الأسبوع نظراً لشدة التشويق والإثارة حلقة تلو أخرى.

رابط موقع النور الإلكتروني.

نجوم مسلسل أرطغرل الموسم الخامس :

الفنان “إنجين ألتان” دوزياتان بدور “أرطغرل”.

الفنانة هوليا دارجان بدور “الأم هايماه أنا”.

الفنان سردار غوكهان بدور “سليمان شاه”.

الفنان “كآن تاشانار” بدور “غوندوغدو أخ أرطغرل”.

الفنان “ديدم بالتشين” بدور “سلجان هاتون”.

الفنان “عثمان سويكوت” بدور محى الدين بن عربي”.

الفنان “محمد شفيق” بدور “ديلى دمير”.

الفنان “جنكيز جوشكون” بدور “تورغوت آلب”.

لممثل “رشاد ستريك” بدور “كلاوديوس” أو “عمر”.

“نور الدين سونماز” بدور “بامسى باى ريك”.

“جافيت تشاتين جونر” بدور “دوغان آلب”.

الفنانة “إسراء بيلقيتش” بدور “حليمة خاتون”.

“تورجوت تونتشالب” بدور “آفشين باي”.

الممثل “جلال آل” بدور “عبد الرحمن”.

“ليفينت أوكتيم” بدور “أستاذ عزام” ملك القلعة الصليبية.

“سيردار دينيز” بدور “تيتوس”.

“باريش بآجى” بدور “نويان”.

“هانديه سوباشى” بدور “آيكيز”.

“لبيب جوكخان” بدور “أستاذ سيمون” صاحب الخان.

“تشاداش أونور أوزتورك” بدور “فاسيليوس”.

ارطغرل 136 مترجم الحزء الخامس

مترجم للعربية الحلقة 136 قيامة أرطغرل جودة عاليةمشاهدة رابط مباشر ارطغرل 136 مترجم

مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 136 مدبلج للعربية hd من أكثر ما يتم البحث عنه في الوطن العربي سائره، وذلك خاصة بعد امتلاء الحلقات السابقة بأحداث مشوقة للغاية، وعن القنوات التي تذيع ارطغرل، فهي كالآتي: