كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد أمين "صنايعي سوري" في أمين وشركاه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفنان الكوميدي أحمد أمين عروض فرقة "أمين وشركاه " غدا الخميس وبعد غد الجمعة على مسرح جامعة مصر بمدينة السادس من أكتوبر.

يقدم أحمد أمين العرض الجديد " الزفر للإنتاج الفني " فيما يواصل عرض " ورينا شطارتك" الذي انطلق الأسبوع الماضي، ويدور حول الصعوبات التي يواجهها الشباب بسبب تكاليف الزواج، ويجسد أمين خلاله عدة شخصيات من بينها شخصية "صنايعي سوري" وهي شخصية يقدمها لأول مرة ونالت اعجاب الجمهور وطالبوا بتكرارها مرة أخرى.

المعروف أن عروض "أمين وشركاه" تعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، بواقع عرضين كل ليلة، أحدهم يقدمه أمين لأول مرة والثاني يكون من عروض الأسبوع الذي قبله.

عروض "أمين وشركاه " تعرض تلفزيونيا ابتداء من مارس المقبل حصريا على شاشة دي إم سي، وهي من إنتاج محمد جبيلي وإخراج علاء إسماعيل ويمكن حجز التذاكر مباشرة من خلال الموقع الرسمي للفرقة.