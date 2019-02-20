كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤمن نور ينضم إلي أسرة مسلسل "قمر هادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم الفنان الشاب مؤمن نور، إلي أسرة مسلسل "قمر هادي"، بطولة النجم هاني سلامة, تأليف إسلام حافظ, وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز, واشرف عام على الإنتاج للمنتج حسام شوقي, ويجسد نور أحد الأدوار الرئيسة الهامة خلال أحداث المسلسل, المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

ويستكمل المخرج رؤوف عبد العزيز، الأسبوع المقبل تصوير المسلسل على طريق مصر أسكندرية الصحراوي, في مشاهد تجمع بطل العمل هاني سلامة مع معظم أبطال العمل.

ويعد "قمر هادي "ثالث تعاون يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما شكلا ثنائيا حققا نجاحا باهرا خلال الفترة الماضية في كل من بمسلسل "فوق السحاب", و"طاقة نور".

مسلسل "قمر هادى" يشارك فى بطولته بجانب هانى سلامة، كل من داليا مصطفي, ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين, وهادي الجيار, وأشرف زكي, وحمزة العيلى، أية سماحة، وعدد آخر من النجوم الشابة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجي.