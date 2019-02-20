يلا شوت جوال KSA SPORT.. الآن رابط مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والفتح بث مباشر يلا شوت حصري كورة...

يلا شوت جوال مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والفتح بث مباشر يلا شوت حصري كورة لايف اون لاين الاسطورة كورة جول كورة اون لاين، موعدنا اليوم مع مباراة قوية وهامة من مباريات الدوري السعودي، حيث سيلتقي فريق نادي الاهلي السعودي نظيره فريق الفتح وذلك ضمن إطار الأسبوع الـحادي والعشرين من مباريات الدوري السعودي، لنتعرف أكثر من خلال هذا المقال عن موعد اللقاء والقنوات المجانية الناقلة لها، الاسطورة رابط بث مباشر مباراة الاهلي السعودي والفتح اونلاين.

مباراة الاهلي السعودي والفتح بث مباشر

كورة لايف مباراة الاهلي والفتح بث مباشر، والجدير بالذكر أن فريق الاهلي السعودي يدخل هذا اللقاء وهو يحتل المركز الرابع من جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بفارق نقاط 13 عن فريق الهلال الذي يحتل صدارة الجدول، أما عن فريق الفتح فأنه يدخل اللقاء وهو يحتل المركز السابع برصيد 27 نقطة، يسعي كلاً من الفريقين لتحقيق الفوز وإحراز نقاط، دوري بلس مباراة الاهلي والفتح بث مباشر.

موعد مباراة الاهلي والفتح

ومن المقرر بدأ اللقاء في تمام الساعة 5.20 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 6.20 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 7.20 مساءً بتوقيت الإمارات، على أن تقوم قناة السعودية الرياضية 1 ببث اللقاء على شاشتها.

مشاهدة مباراة الاهلي والفتح