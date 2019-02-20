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تراند اليوم : فاطمة ناعوت تدافع عن خالد يوسف في قضية ”المقاطع الجنسية“ (فيديو)

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فاطمة طارق – الخليج 365

دافعت الكاتبة المصرية فاطمة ناعوت، عن المخرج المصري ، بشأن المقاطع الجنسية التي تسربت له مع سيدات من الوسط الفني المصري، معتبرة أنّها ترفض ”هدم المبدعين“.

وقالت ناعوت لـ“الخليج 365“، إنّ ”الابتذال موجود في الوطن العربي وفي كل المجالات، لكنّ الحياة الخاصة لا تخص سوى صاحبها، طالما لا يوجد اغتصاب أو تعدٍ“.

ومدافعة عن وجهة نظرها، أضافت الكاتبة المعروفة بآرائها الجدلية، أن ”الحياة كريمة جدًا في منح الأرض الساسة، لكنها بخيلة في منحهم المبدعين“، باعتبار أن ما يحدث مع خالد يوسف هو هدم للمبدعين.

وبدأت القضية الشهيرة في مصر، بتداول فيديوهات جنسية للفنانتين وشيما الحاج، مع المخرج خالد يوسف، على مواقع التواصل، قبل أن تقول الفنانتان أمام جهات التحقيق، إنهما كانتا متزوجتين من المخرج الشهير، عرفيًا.

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فاطمة طارق – الخليج 365

تاريخ النشرفبراير ,16 / 2019 11:31 GMT

تاريخ التحديثفبراير ,16 / 2019 11:43 GMT

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