تراند اليوم : ميرهان حسين: ليس لي علاقة بقضية خالد يوسف من قريب أو بعيد

خرجت الفنانة المصرية ميرهان حسين، عن صمتها لكشف حقيقة الأنباء التي ترددت عن تورطها في القضية التي تشغل الرأي العام في مصر حاليًا والمعروفة إعلاميًا بـ“فيديوهات خالد يوسف الجنسية“.

وقالت ميرهان في تصريح خاص لـ“الخليج 365“: ”ليس لي علاقة من قريب أو بعيد بقضية خالد يوسف، ولا أعلم من أين حصلت بعض المواقع التي تناولت هذه الأخبار على تلك المعلومة الخاطئة“.

وأضافت: ”أثناء إنهائي لإجراءات إخلاء سبيلي أمس، والمتعلقة بقضية كمين الهرم، فوجئت ببعض الأشخاص المقربين مني يطمئنون علي بسبب أنباء تورطي في قضية الفيديوهات“.

وتابعت ميرهان: ”أتمنى أن تتحرى المواقع والصحف الدقة فيما تنقله من أخبار للقراء، خاصة أن الوضع الآن أصبح حرجًا ولا يسمح لتناول المزيد من الشائعات“.

وأشارت الفنانة الشابة إلى أنها أغلقت صفحة حبسها بسبب قضية الكمين، وتستعد خلال الفترة الحالية لاستئناف نشاطها الفني، حيث تشارك في بطولة مسلسلين جديدين.

وأوضحت: ”سأبدأ تصوير دوري في المسلسل الذي أشارك فيه يوم الجمعة“.

وكانت محكمة جنح الهرم، قد قضت في منتصف يناير الماضي بحبس الفنانة ميرهان حسين عامين ونصف وكفالة 30 ألف جنيه، كما قضت بحبس ضابطي الواقعة 3 أشهر، وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهما، واستأنف طرفا الخصومة على الحكم، وتم تخفيفه من قبل محكمة جنح مستأنف الهرم لأسبوعين لكل منهم.

يذكر أن قضية ”فيديوهات خالد يوسف“ تتورط بها حتى الآن الفنانتان منى فاروق وشيما الحاج وسيدة الأعمال منى الغضبان، بعد ظهورهن في المقاطع الإباحية، وقد أقرت كل منهن بالزواج العرفي من البرلماني والمخرج المصري خالد يوسف، وأنه قام بتصويرهن أثناء فترة زواجهن منه.