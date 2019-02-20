تراند اليوم : وسط أزمة المقاطع الإباحية.. ماذا قال حسن الرداد عن المخرج خالد يوسف؟

أكد الفنان المصري حسن الرداد أن المخرج خالد يوسف هو أول من اكتشفه كممثل، وذلك من خلال اختياره له في فيلم ”خيانة مشروعة“، والتي كانت هي بداية انطلاقه في المجال الفني.

وقال الرداد في تصريحات تليفزيونية، إن المخرج خالد يوسف اختاره من بين كافة طلاب معهد السينما وقتها ورشحه لهذا الدور.

وأضاف أنه بعدها ”قامت الفنانة سميرة محسن بإخطاره بفتح باب الاختبارات لمسلسل الفنان المصري نور الشريف (الدالي) والذي حقق وقتها نجاحًا منقطع النظير، ومن بعدها انهالت العروض عليه“، على حد قوله.

وأشار إلى أن معايير اختياره لأي دور هو تفكيره فيما إذا كان سينال إعجاب جمهوره أم لا، مؤكدًا أنه ”لا يشغل باله إذا كان سيحصل العمل على جائزة أو تكريم، فالجمهور يأتي عنده في المقام الأول“.

وأوضح أنه ”سيركز الفترة القادمة على تقديم أدوار الأكشن كنوع من أنواع التجديد، ولكنه في الوقت نفسه لن يبتعد عن الأدوار الكوميدية؛ نظرًا لأن الجمهور المصري يميل أكثر إلى الضحك والكوميديا“.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع قضية المقاطع الإباحية المتداولة للمخرج المصري الشهير خالد يوسف، والتي أدت إلى حبس عدد من الفنانات.