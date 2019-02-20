تراند اليوم : الراقصة كاميليا تدخل دائرة حظر النشر في ”فيديوهات خالد يوسف“ الإباحية

أصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، قرارًا جديدًا بحظر النشر في قضية الفيديوهات الجنسية المنتشرة للمخرج خالد يوسف، والمعروفة إعلاميًا بـ ”فيديوهات خالد يوسف“.

وحظر صادق، النشر في القضية رقم 1290، لسنة 2019 جنح أول أكتوبر، وهي القضية الخاصة بالراقصة ”كاميليا“، والتى جرى القبض عليها منذ أيام بعد ظهورها في أحد الفيديوهات مع المخرج خالد يوسف.

وشمل الحظر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، لحين الانتهاء من التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

وأرسل النائب العام القرار إلى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لتنفيذ حظر النشر في قضية الفيديوهات المنتشرة لخالد يوسف، وطالبه بمتابعة الأمر.

وكان النائب العام المصري، قد أصدر منذ أيام قرارًا مماثلاً بحظر النشر في القضية رقم 6497 لعام 2019 جنح أول مدينة نصر، والتى تضمنت اتهام الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج وسيدة الأعمال منى الغضبان، بعد ظهورهن في فيديوهات جنسية مع المخرج خالد يوسف جرى تداولها على نطاق واسع.

وكانت القضية قد بدأت بتداول فيدوهات جنسية للفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، مع المخرج خالد يوسف، على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم تسريب فيديو جديد له مع سيدة الأعمال منى الغضبان، ثم الراقصة كاميليا، ليتحول الأمر برمته إلى جهات التحقيق.